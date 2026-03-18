Ferrari Luce: arriva la risposta di Maranello sul nome del modello

Tra poche settimane è previsto il debutto della Ferrari Luce, modello destinato a segnare una svolta storica per il marchio di Maranello, con l’avvio dell’era elettrica. Negli ultimi giorni, è trapelata l’indiscrezione su eventuali problemi legali per l’utilizzo della denominazione Luce, a causa del legame di questo nome con il marchio Mazda, che lo ha usato per un suo modello dagli anni’60 agli anni ‘90.

Il problema è nato dal fatto che il costruttore giapponese aveva registrato il nome “Luce” in Giappone il 4 marzo, appena poche settimane dopo l’annuncio di Ferrari, avvenuto il 9 febbraio. Ora, comunque da Maranello filtra una posizione di tranquillità riguardo alla legittimità di utilizzo del nome.

Il marchio composto

Una delle ragioni principali della sicurezza di Ferrari risiede nelle caratteristiche stesse del nome registrato. Il marchio depositato non è infatti il termine generico “Luce”, ma “Ferrari Luce”. L’aggiunta del marchio del costruttore costituisce un elemento di distinzione univoco che, secondo l’azienda, consente l’utilizzo della denominazione a livello internazionale senza conflitti. Questa strategia è già stata utilizzata dalla Casa italiana con altri modelli di successo, come ad esempio la Ferrari California.

Scaduti tutti i diritti

Come sempre avviene alla presentazione di un modello inedito, prima della scelta sono state condotte rigorose verifiche. Secondo fonti vicine al costruttore, queste ricerche avrebbero confermato che eventuali diritti sul nome di altri costruttori, inclusa Mazda, risultavano ormai scaduti. Ferrari ribadisce quindi che al momento della richiesta non esistevano diritti in conflitto. D’altronde Mazda ha avviato nuova richiesta di registrazione in Giappone solo dopo la presentazione del nome da parte di Maranello.

Il lancio procede

In ogni caso, al momento non si è ancora arrivati a uno scontro legale diretto tra i due costruttori. Ferrari continua nel lancio del nuovo modello come previsto, senza interruzioni né ripensamenti, convinta della solidità della propria posizione legale. A questo punto sarà interessante sentire la versione di Mazda, da cui però non è ancora arrivata alcuna dichiarazione in merito.