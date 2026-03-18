Iveco Defence venduta a Leonardo per 1,7 miliardi di euro
Con la separazione del Business Defence si sblocca l'acquisizione da 3,8 miliardi da parte del gruppo indiano
Il Gruppo Iveco cessa di esistere nella forma in cui lo abbiamo conosciuto. La divisione militare Defence passa a Leonardo, mentre i veicoli commerciali – come già annunciato l’anno scorso – vanno agli indiani di Tata Motors. Un’operazione doppia che vale complessivamente 5,5 miliardi di euro e ridisegna uno dei gruppi industriali più importanti nati in Italia.
Operazione da 1,7 miliardi
Iveco Group ha comunicato che tutte le condizioni per la vendita del proprio Business Defence, ovvero i marchi IDV e ASTRA, a Leonardo sono state soddisfatte. La finalizzazione è attesa nei prossimi giorni. IDV produce mezzi blindati e veicoli specializzati per la difesa e la protezione civile. ASTRA costruisce grandi camion pesanti per cave e cantieri. Entrambi passano sotto il controllo di Leonardo, il colosso della difesa partecipato quasi interamente dallo Stato italiano. Il valore di questa parte dell’operazione è di 1,7 miliardi di euro.
Perché vendere prima la divisione difesa
La cessione a Leonardo non è fine a sé stessa. Era la condizione indispensabile per sbloccare l’operazione più grande. La finalizzazione della vendita a Leonardo costituisce una delle condizioni al completamento dell’offerta pubblica di acquisto volontaria da parte di Tata Motors sulla totalità delle azioni ordinarie di Iveco Group, come annunciato a fine luglio dell’anno scorso.
Tata Motors acquisirà il resto del gruppo, ovvero camion, autobus e motori, per circa 3,8 miliardi di euro attraverso un’OPA a 14,1 euro per azione. Gli azionisti riceveranno inoltre un dividendo straordinario stimato tra 5,5 e 6 euro per azione, con pagamento previsto ad aprile una volta completati gli aggiustamenti contrattuali. Il completamento dell’OPA è atteso nel secondo trimestre del 2026.
Il futuro indiano di Iveco
La combinazione tra Iveco e il business dei veicoli commerciali di Tata Motors darà vita a un gruppo con ricavi combinati di circa 22 miliardi di euro, distribuiti tra Europa (circa 50%), India (circa 35%) e Americhe (circa 15%). La sede centrale resterà a Torino e, secondo gli impegni assunti da Tata Motors, per almeno i prossimi due anni non sono previste chiusure di stabilimenti né riduzioni di personale.