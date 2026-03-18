Iveco Defence venduta a Leonardo per 1,7 miliardi di euro

Il Gruppo Iveco cessa di esistere nella forma in cui lo abbiamo conosciuto. La divisione militare Defence passa a Leonardo, mentre i veicoli commerciali – come già annunciato l’anno scorso – vanno agli indiani di Tata Motors. Un’operazione doppia che vale complessivamente 5,5 miliardi di euro e ridisegna uno dei gruppi industriali più importanti nati in Italia.

Operazione da 1,7 miliardi

Iveco Group ha comunicato che tutte le condizioni per la vendita del proprio Business Defence, ovvero i marchi IDV e ASTRA, a Leonardo sono state soddisfatte. La finalizzazione è attesa nei prossimi giorni. IDV produce mezzi blindati e veicoli specializzati per la difesa e la protezione civile. ASTRA costruisce grandi camion pesanti per cave e cantieri. Entrambi passano sotto il controllo di Leonardo, il colosso della difesa partecipato quasi interamente dallo Stato italiano. Il valore di questa parte dell’operazione è di 1,7 miliardi di euro.

Perché vendere prima la divisione difesa

La cessione a Leonardo non è fine a sé stessa. Era la condizione indispensabile per sbloccare l’operazione più grande. La finalizzazione della vendita a Leonardo costituisce una delle condizioni al completamento dell’offerta pubblica di acquisto volontaria da parte di Tata Motors sulla totalità delle azioni ordinarie di Iveco Group, come annunciato a fine luglio dell’anno scorso.

Tata Motors acquisirà il resto del gruppo, ovvero camion, autobus e motori, per circa 3,8 miliardi di euro attraverso un’OPA a 14,1 euro per azione. Gli azionisti riceveranno inoltre un dividendo straordinario stimato tra 5,5 e 6 euro per azione, con pagamento previsto ad aprile una volta completati gli aggiustamenti contrattuali. Il completamento dell’OPA è atteso nel secondo trimestre del 2026.

Il futuro indiano di Iveco

La combinazione tra Iveco e il business dei veicoli commerciali di Tata Motors darà vita a un gruppo con ricavi combinati di circa 22 miliardi di euro, distribuiti tra Europa (circa 50%), India (circa 35%) e Americhe (circa 15%). La sede centrale resterà a Torino e, secondo gli impegni assunti da Tata Motors, per almeno i prossimi due anni non sono previste chiusure di stabilimenti né riduzioni di personale.