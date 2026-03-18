Cerca

Iveco Defence venduta a Leonardo per 1,7 miliardi di euro

Con la separazione del Business Defence si sblocca l'acquisizione da 3,8 miliardi da parte del gruppo indiano

Iveco Defence venduta a Leonardo per 1,7 miliardi di euro
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 18 mar 2026

Il Gruppo Iveco cessa di esistere nella forma in cui lo abbiamo conosciuto. La divisione militare Defence passa a Leonardo, mentre i veicoli commerciali – come già annunciato l’anno scorso – vanno agli indiani di Tata Motors. Un’operazione doppia che vale complessivamente 5,5 miliardi di euro e ridisegna uno dei gruppi industriali più importanti nati in Italia.

Operazione da 1,7 miliardi

Iveco Group ha comunicato che tutte le condizioni per la vendita del proprio Business Defence, ovvero i marchi IDV e ASTRA, a Leonardo sono state soddisfatte. La finalizzazione è attesa nei prossimi giorni. IDV produce mezzi blindati e veicoli specializzati per la difesa e la protezione civile. ASTRA costruisce grandi camion pesanti per cave e cantieri. Entrambi passano sotto il controllo di Leonardo, il colosso della difesa partecipato quasi interamente dallo Stato italiano. Il valore di questa parte dell’operazione è di 1,7 miliardi di euro.

Perché vendere prima la divisione difesa

La cessione a Leonardo non è fine a sé stessa. Era la condizione indispensabile per sbloccare l’operazione più grande. La finalizzazione della vendita a Leonardo costituisce una delle condizioni al completamento dell’offerta pubblica di acquisto volontaria da parte di Tata Motors sulla totalità delle azioni ordinarie di Iveco Group, come annunciato a fine luglio dell’anno scorso.

Tata Motors acquisirà il resto del gruppo, ovvero camion, autobus e motori, per circa 3,8 miliardi di euro attraverso un’OPA a 14,1 euro per azione. Gli azionisti riceveranno inoltre un dividendo straordinario stimato tra 5,5 e 6 euro per azione, con pagamento previsto ad aprile una volta completati gli aggiustamenti contrattuali. Il completamento dell’OPA è atteso nel secondo trimestre del 2026.

Il futuro indiano di Iveco

ingrandisci immagine

La combinazione tra Iveco e il business dei veicoli commerciali di Tata Motors darà vita a un gruppo con ricavi combinati di circa 22 miliardi di euro, distribuiti tra Europa (circa 50%), India (circa 35%) e Americhe (circa 15%). La sede centrale resterà a Torino e, secondo gli impegni assunti da Tata Motors, per almeno i prossimi due anni non sono previste chiusure di stabilimenti né riduzioni di personale.

Ti potrebbe interessare:
12
Basta SUV, le prossime Maserati saranno completamente diverse
Mercato
8
Quali auto comprano le donne in Italia e perché
Mercato
35
Ford richiama 47.804 veicoli EcoBoost per un problema all'EGR. Ma non ha la soluzione
Mercato
Rinnovo assicurazione auto a marzo: fino al 36% di sconto con la polizza online Verti
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.