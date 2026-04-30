FIAT Grizzly avvistata in strada: ecco come appare nel traffico

I test in strada sono iniziati e l’attesa per il debutto sta per terminare: la Grizzly è pronta ad ampliare il variegato listino della Casa torinese. La proposta punta su comfort e versatilità, offrendo spazio a bordo per avventure fuori porta e, naturalmente, per le sfide quotidiane. Per chi cerca un’auto con una spiccata praticità e uno stile squadrato farebbe meglio ad aspettare il lancio della Grizzly perché non dovrebbe arrivare con quotazioni molto elevate.

La Grizzly dovrebbe risultare disponibile in due configurazioni: una sportback più filante, e un SUV più squadrato che ricorda la Grande Panda. La prima variante presenterebbe un lunotto più inclinato e una linea posteriore più dinamica, mentre la versione tradizionale dovrebbe vantare un profilo più verticale per chi preferisce più spazio a bordo.

Primo avvistamento

Il primo avvistamento su strada della Grizzly Sportback, camuffata, non ha permesso di avere troppi dettagli. In basso ve la riportiamo nel traffico nostrano, al fianco di una delle sue concorrenti dirette, la Dacia Duster. Un’immagine interessante apparsa su Autopareri. Essendo costruita sulla base tecnica di Citroen C3 Aircross e Opel Frontera, le dimensioni dovrebbero avvicinarsi ai 4,5 metri di lunghezza, attestandola nel segmento C.

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La Grizzly rispetto alla Grande Panda risulterà più lunga di circa 50 centimetri per un bagagliaio più capiente. In base agli ultimi rumor dovrebbe essere commercializzata in versioni mild hybrid ed elettriche e non dovrebbe mancare una variante termica. Se dovesse essere realizzata in una versione a benzina il prezzo d’attacco potrebbe aggirarsi tra i 20.000 e i 25.000 euro, sfidando Dacia.

Cresce l’attesa

Dopo i primi test in strada gli appassionati attendono con ansia l’unveiling ufficiale. Inizialmente si era vociferata la possibilità di utilizzare il nome Giga Panda o il ritorno del nome Multipla, ma il SUV definitivamente dovrebbe chiamarsi Grizzly. Si notano gruppi ottici a LED con pixel che richiamano la Grande Panda.

La gamma dei motori potrebbe certamente includere il 1.2 mild hybrid da 145 CV e una versione elettrica da 156 CV, con autonomia stimata intorno ai 400 km. Con un prezzo d’attacco l’auto a ruote alte si giocherà le sue carte contro competitor agguerriti. FIAT dovrà cercare di sfruttare il trend dei SUV e il Grizzly potrebbe essere presentato in estate.