Jeremy Clarkson prova la FIAT Grande Panda: giudizio sorprendente

Nella sua lunga carriera giornalistica, soprattutto come protagonista della trasmissione Top Gear, Jeremy Clarkson ha provato centinaia di modelli. La FIAT Grande Panda Hybrid di sicuro non sarà stata sulla sua wish list, ma è finita sulle pagine del Times con una valutazione che in pochi si aspettavano. Con il suo stile ironico e provocatorio Clarkson ha messo in evidenza aspetti del crossover di segmento B che in pochi avevano evidenziato.

La Grande Panda è stata presentata in occasione dei 125 anni della Casa torinese. La vettura, destinata inizialmente solo al mercato europeo e in seguito a quello globale. Con il motore 1.2 turbo mild hybrid da 110 cavalli, la Grande Panda punta su semplicità, versatilità e un design che strizza l’occhio alla storica prima gen dell’utilitaria torinese.

Verdetto positivo

I giudizi di Jeremy Clarkson lasciano ancora il segno e, sulle pagine del Times, l’ex co-presentatore di Top Gear ha messo a nudo i lati riusciti del progetto della Casa torinese. Il nativo di Doncaster ha apprezzato spazio, prezzo e design. Clarkson ha raccontato di essere riuscito a far entrare a bordo addirittura un’intera troupe, esaltando l’abitabilità che offre il crossover.

Il modello testato è la versione ibrida, quella designata a fare faville sul mercato. La Grande Panda Hybrid equipaggia un motore 1.2 turbo benzina associato a un sistema mild hybrid a 48 volt, con una potenza totale di 110 cavalli. La vettura è nata per accompagnare la quotidianità di una clientela che pretende buoni consumi e dimensioni adatte alle caotiche città nostrane.

Clarkson ha sottolineato che il colore pistacchio della vettura avrebbe inizialmente attirato qualche sorriso tra i passanti. Offrire un’auto accessibile, riconoscibile e diversa dalle altre sul piano stilistico sarebbe stata una scommessa vinta di FIAT. La Grande Panda vanta un design retro-futuristico, anticipato dalla FIAT Concept City Car presentata nel febbraio 2024. Il DNA della Panda originaria è stato rispettato in una chiave diversa e più concreta.

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I contro della Grande Panda

Il motore non viene esaltato e non viene giudicato come particolarmente brillante da parte dello specialista inglese, ma la Grande Panda rimane una vettura alla portata di tutti. In ogni caso FIAT ha puntato a differenziarsi in un mercato dove i prezzi sono sempre più alti e lontani dalle esigenze del popolo. Clarkson, sempre con quel tocco di british humour, ha preso sul serio il crossover torinese e ha dichiarato: “Molti passanti hanno riso quando mi hanno visto con quella ibrida color pistacchio, ma quando ho detto loro quanto costava, hanno smesso di ridere. E mi hanno chiesto se potevano comprarne una di un altro colore”.