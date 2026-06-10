Tir contromano sulla A26 per 10 km, l'autista era ubriaco

Una tragedia sfiorata e dieci chilometri di altissimo rischio lungo l’autostrada A26. Un camionista alla guida di un autoarticolato ha percorso un lungo tratto autostradale contromano. Nel dettaglio sull’A26 Voltri-Sempione, nel tratto compreso tra Romagnano Sesia e Vercelli Est, muovendosi nella direzione opposta a quella consentita in un’arteria stradale cruciale per il traffico merci e passeggeri.

L’allarme è scattato attorno alle 22, quando la sala operativa del Centro Operativo della Polizia Stradale di Torino ha iniziato a ricevere le segnalazioni di numerosi automobilisti che indicavano la presenza di un mezzo pesante che percorreva la carreggiata nella direzione sbagliata.

Allarme rientrato in seguito, solo grazie al tempestivo intervento degli stessi agenti della Polizia Stradale. Una volta intercettato il mezzo pesante hanno attivato immediatamente la procedura di “safety-car”. Si sono posizionati davanti ai veicoli che procedevano regolarmente nel corretto senso di marcia, rallentando il flusso ed evitando un impatto frontale dalle conseguenze potenzialmente catastrofiche. Nonostante il pericolo, l’autoarticolato ha però proseguito la sua corsa fino all’intersezione con l’autostrada A4 Torino-Milano, dove è stato definitivamente bloccato.

Scattate revoca della patente e fermo del veicolo

I successivi accertamenti condotti dalle forze dell’ordine hanno delineato un quadro ancor più allarmante. Sottoposto al test alcolemico, il conducente è risultato positivo con un tasso di 2,18 grammi per litro. Un valore di oltre quattro volte superiore al limite massimo consentito dalla legge per i conducenti privati, e del tutto fuorilegge per i professionisti del trasporto merci, per i quali vige la tolleranza zero.

I rilievi della Stradale hanno poi permesso di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il camionista è entrato in autostrada superando lo svincolo di Vercelli Est e ha viaggiato nel senso opposto di marcia per una decina di chilometri. Un tragitto durante il quale l’autoarticolato ha anche sbandato più volte, strisciando e impattando contro il guard-rail, come hanno testimoniato i vistosi danni lasciati sulla carrozzeria del mezzo e sulle barriere protettive.

Pesante multa

Per l’uomo la vicenda si è chiusa molto male. Con una denuncia alla Procura per guida in stato di ebbrezza e una pesante multa per aver percorso l’autostrada contromano. Oltre alle conseguenze penali, i provvedimenti immediati hanno azzerato la sua carriera professionale. La patente gli è stata revocata. Il che significa che il documento è cancellato e per tornare a guidare dovrà rifare i quiz e l’esame pratico da zero. Mentre il tir è stato sottoposto a tre mesi di fermo amministrativo.