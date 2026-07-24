Tesla firma una bici senza batteria e pedali che è già sold out, ma non è per tutti

Tesla non smette di innovare e ha presentato sul suo negozio online l’esclusiva “Balance Bike for Kids” che non ha né motore elettrico né pedali, ma punta sulla spinta delle gambe dei bambini. Il funzionamento è simile a una classica bicicletta senza catena, ma aggiunge quel tocco di modernità e aerodinamicità che la rende riconoscibile tra tante.

Chi si aspettava il lancio di una bike Tesla elettrica per adulti è rimasto deluso. La bici per bambini vanta un design futuristico che integra il classico minimalismo del brand con elementi che saltano subito all’occhio. Il lancio online della Tesla Balance Bike for Kids è stato un successo clamoroso, andando subito esaurita nel giro di poche ore.

Ennesima vittoria

Il mezzo a due ruote è proposto sul mercato americano a un prezzo di 225 dollari (circa 197 euro al cambio attuale), ma per averla è necessario iscriversi a una lista d’attesa che cresce di ora in ora. Ideale per bambini con un peso massimo di 35 kg, dovrebbe risultare piuttosto leggera, poiché il telaio a T è fatto in magnesio, risultando circa il 33% più leggero di un telaio in alluminio e leggermente più pesante di un telaio in carbonio, il più leggero per le biciclette.

Alle nostre latitudini i bambini imparano ad andare in bicicletta con le classiche rotelle laterali che evitano cadute, ma dai 18 ai 24 mesi sarebbe ideale provare una bici senza pedali per iniziare a cimentarsi con l’equilibrio su due ruote. Il mezzo non ha rotelle, pedali o altri sistemi di sicurezza, e in caso di pericolo, al bambino basta appoggiare i piedi a terra e anche per questo è così bassa.

Scelta di stile

Il marchio di auto elettriche più famoso al mondo sfrutta regolarmente la sezione lifestyle del suo negozio online per lanciare sul mercato prodotti stravaganti. Dai costosi bicchieri da tequila sino ai terminali di scarico con il design del Cybertruck, Tesla riesce sempre a stupire.

Dopo anni di attesa nella speranza di salire in sella a una sportiva bicicletta elettrica, il gruppo di tecnici guidati da Elon Musk ha preferito puntare esclusivamente ai membri più piccoli della famiglia. Il telaio realizzato in lega di magnesio si sposa perfettamente con una sella regolabile con cinque diverse altezze per adattarsi alla crescita dei pargoletti. Spicca il logo Tesla inciso sul lato (oltre al caratteristico logo “T” sulla parte anteriore del telaio), in un bicolor bianco e nero che non passerà inosservato nei parchi.