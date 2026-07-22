Strade dipinte di rosso, il significato della nuova segnaletica che incuriosisce

L’evoluzione del comparto automotive si sposa con esigenze naturali e mai trattate in passato con l’opportunità serietà. Per ridurre significativamente la mortalità animale sulle strade, è nato un progetto innovativo che potrebbe interessare anche altre realtà. In un tratto autostradale che attraversa la riserva di Veerangana Durgavati, situata nello stato del Madhya Pradesh, nel centro del Paese più popoloso al mondo, l’asfalto si è colorato di rosso.

Nelle zone rurali è comune imbattersi in animali stesi sull’asfalto, che rischiano di essere investiti da auto, camion e moto. Per evitare tantissimi incidenti che spesso portano a conseguenze drammatiche anche per i conducenti, la soluzione potrebbe essere stata trovata. Per proteggere al meglio i numerosi animali costretti a condividere le infrastrutture stradali il Ministero dei Trasporti e delle Strade indiano ha sviluppato un innovativo sistema.

Salvaguardia degli animali

L’India ospita nel suo habitat variegato i leopardi, le pantere, le tigri, le antilopi e una grande varietà di uccelli e rettili. Spesso i crash colpiscono le popolazioni a rischio di estinzione. In alcune zone specifiche del Paese gli studi avevano evidenziato un pericoloso traffico animale. I sottopassaggi integrano un sistema di drenaggio che permette alla vegetazione di continuare a crescere, portando gli animali a tenersi alla larga dalle strade, rimanendo negli ambienti naturali a loro più congeniali.

Stavolta i lavori sono stati fatti sulla superficie, in un’area con un’elevata presenza di fauna selvatica, installando uno strato di materiale termoplastico rosso disposto a quadrati. Il rosso non è stato scelto a caso, poiché è il colore del pericolo e porta gli automobilisti ad alzare il livello di attenzione. In questo modo si ridurrebbe il rischio di collisioni con gli animali.

Lo strato termoplastico

Con un leggero rialzo della superficie stradale, alto pochi millimetri, non si vanno a creare dossi, ma solo leggeri sobbalzi con un rumore appena percettibile al passaggio delle gomme. Il segnale sensoriale porta i conducenti a rimanere vigili. La questione, data la sua importanza, è allo studio anche in altre Nazioni.

In Francia c’è grande attenzione alla protezione degli animali, e sono segnalati oltre 2.000 attraversamenti faunistici per consentire agli animali di transitare senza dover passare davanti alle auto. Per prevenire incidenti sono due le strutture esistenti: gli ecodotti, che passano sotto le autostrade, e i sovrappassi faunistici, che permettono agli animali di attraversarli.