54Metri, i segreti dello yacht Riva più grande di sempre

La storia di Riva incomincia nel 1842 a Sarnico, in provincia di Bergamo, sulla sponda occidentale del Lago d’Iseo, e mai prima di oggi era emersa dai cantieri una imbarcazione più grande del super yacht che naviga già nel futuro. Dal 2000 il cantiere lombardo è parte del Gruppo Ferretti e l’evoluzione all’insegna della tecnologia non si è fatta attendere.

Pur rimanendo fedeli alle tradizioni la nuova ammiraglia, lunga poco più di 54 metri, vanta quattro ponti, interni eleganti e immensi spazi esterni. Il più grande yacht di Riva è stato inaugurato qualche settimana fa ad Amalfi, in una tre giorni speciale che ha visto protagonisti gli armatori dei marchi del Gruppo Ferretti. Nella cartolina di Borgo Santandrea, resort 5 stelle esteso su più livelli a strapiombo sul mare, dalla spiaggia era possibile ammirare il nuovo Riva sotto il sole.

Livrea grigia metallizzata

Riva è sinonimo di esclusività ed eleganza. La poppa del 54Metri, con un beach club esteso per il massimo relax, vanta quattro portelloni apribili su due livelli, per un contatto diretto con il mare. Al centro erge una piscina di acqua dolce di 4 metri per 2, in caso ci si volesse bagnare anche in navigazione. Comfort, ma anche sportività perché lo yacht appare scattante anche da ancorato, grazie alle vetrate a tutta altezza.

Scafo e sovrastruttura interamente in alluminio donano un look accattivante. “Prima di tutto il bilanciamento dei volumi e delle proporzioni, a cui si aggiungono quei segni ben riconoscibili che rappresentano l’identità di Riva: come l’andamento prodiero della tuga e del parabrezza, o i tagli inclinati della poppa ripresi dai corrimano laterali dei ponti superiori". hanno annunciato Mauro Micheli e Sergio Beretta, di Officina Italiana Design, autori sia delle linee sia degli interni del super yacht Riva.

Stile inconfondibile

L’equipaggio alloggia in cinque cabine doppie e una cabina comandante. Il design è elegante e pulito, da sempre apprezzato da appassionati come Charles Leclerc, che fanno dell’immagine una mission. Dalla sky lounge con un’ampia area outdoor arredata con divano, poltrone, un grande tavolo per dieci persone, si vive una esperienza unica. Mentre a prua, oltre a un divano centrale a C, i due divani prendisole laterali celano un vano per i water toys con gru integrata.

Il beach club a poppa e il sundeck sono il vero segreto del successo di questo scafo. A poppa due ampie zone prendisole con jacuzzi, al centro una zona lounge con due divani, poltrone e tavolini, potrebbero ospitare una festa epica al tramonto. Il Riva 54metri raggiunge la velocità massima di 18 nodi, con un’autonomia di circa 3600 miglia nautiche alla velocità di 11 nodi. Non mancano 4 pinne stabilizzatrici elettriche, che garantiscono una minor silenziosità e un pescaggio contenuto a soli 2,25 metri.

Stassi Anastassov, Global Chief Officer Ferretti Group, presente all’evento inaugurale, ha annunciato: “Non possiamo accontentarci di essere un brand iconico con una grande storia. Dobbiamo guardare anche alla tecnologia. Le imbarcazioni Riva hanno sempre avuto entrambe le caratteristiche: erano incredibilmente belle, ma anche innovative. Non credo che Carlo Riva si aspettasse che le sue barche diventassero icone, ma lo sono diventate e il motivo è questo connubio. Credo che innovare rimanga una strategia vincente, riuscendo a farlo sempre prima degli altri".