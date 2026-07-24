Volkswagen elettrifica i suoi best seller, al via gli ordini per Golf e T-Roc Full Hybrid

La svolta ibrida di Volkswagen entra nel vivo. La Casa di Wolfsburg ha aperto ufficialmente i listini per le versioni full hybrid della Golf e della T-Roc. Un debutto atteso, che porta al battesimo un propulsore inedito progettato per ridurre i consumi senza sacrificare la brillantezza di marcia.

Le prime consegne sono programmate per l’inizio dell’autunno. In questa fase di lancio, entrambe le vetture saranno disponibili unicamente nella declinazione più potente da 170 CV (125 kW) e 306 Nm di coppia, con prezzi a partire da 39.250 euro per la berlina e da 42.650 euro per la T-Roc. Chi invece punta a un listino più accessibile dovrà attendere proprio i mesi autunnali, quando la gamma si completerà con lo sbarco delle motorizzazioni d’accesso da 136 CV (100 kW).

Tre anime in un solo motore

Sotto il cofano debutta un’architettura tecnica studiata ad hoc: il 1.5 TSI a benzina con ciclo Miller lavora in sinergia con un modulo elettrico compatto. Quest’ultimo integra in un solo blocco il propulsore a zero emissioni, il generatore, la centralina di controllo e la frizione di disaccoppiamento. Ad alimentare il comparto elettrico c’è una batteria agli ioni di litio da 1,6 kWh lordi, dotata di raffreddamento a liquido per garantire efficienza anche sotto sforzo.

Il sistema gestisce l’erogazione in modo automatico attraverso tre logiche di funzionamento:

elettrico puro: per muoversi a zero emissioni a bassa velocità, la soluzione ideale nel traffico cittadino;

per muoversi a zero emissioni a bassa velocità, la soluzione ideale nel traffico cittadino; in serie: quando il motore a benzina si stacca dalle ruote e gira solo per produrre l’energia necessaria a nutrire l’unità elettrica;

quando il motore a benzina si stacca dalle ruote e gira solo per produrre l’energia necessaria a nutrire l’unità elettrica; in parallelo: la modalità dove termico ed elettrico spingono insieme, garantendo il massimo della risposta quando si chiede pieno gas.

Efficienza e consumi: cosa promette la Casa

Sulla carta, i dati omologati indicano un’efficienza notevole, in attesa di trovare conferma nelle prime prove su strada e nei test di laboratorio. Per la Golf 1.5 TSI Hybrid la Casa dichiara un consumo medio nel ciclo misto di 4,6 litri ogni 100 km (circa 21,7 km con un litro), mentre per la T-Roc si sale a 5,1 l/100 km (circa 19,6 km/l).

Tanta tecnologia già dalla versione base

La struttura della gamma si divide tra i livelli Style e R-Line, ai quali si affianca la più ricca R-Line Plus destinata unicamente alla Golf. La dotazione di partenza dell’allestimento Style è decisamente completa. Di serie troviamo i cerchi in lega (da 17" sulla Golf e da 18" sulla T-Roc), il climatizzatore tri-zona, i fari a matrice di LED con logo e griglia illuminati, e gli specchietti ripiegabili elettricamente. A bordo spiccano il sedile guida con funzione massaggio, il quadro strumenti digitale da 10,25", l’infotainment su schermo da 12,9" e i sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di Livello 2.

Scegliendo la R-Line l’impostazione si fa decisamente più grintosa, grazie a caratterizzazioni estetiche dedicate dentro e fuori, cerchi specifici e lo sterzo progressivo. Al vertice dell’offerta Golf si posiziona infine la R-Line Plus, che completa il pacchetto aggiungendo di serie i cerchi da 18", il sistema Keyless per apertura ed avviamento senza chiave, l’antifurto volumetrico e la vernice metallizzata.

Prezzi e versioni al lancio

Il listino di partenza per le versioni da 170 CV si articola così:

Volkswagen Golf 1.5 TSI Hybrid

Style: 39.250 euro

R-Line: 39.450 euro

R-Line Plus: 39.750 euro

Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Hybrid