VW riempirà le fabbriche tedesche con le elettriche sviluppate in Cina?

Nel mezzo di una crisi che non ha precedenti negli ultimi anni, Volkswagen sta valutando un piano per salvaguardare le sue fabbriche europee. Attualmente, infatti, sono sottoutilizzate a causa di una domanda di veicoli elettrici che nel Vecchio Continente è inferiore alle aspettative. L’idea è quella di produrre qui i veicoli elettrici sviluppati in Cina, riempiendo così le linee produttive con modelli che oggi non vengono venduti in Europa.

Una storica inversione

Il piano era stato anticipato ad aprile dal presidente del Gruppo VW Oliver Blume, ma ora emergono nuovi dettagli. La proposta è sostenuta dallo stato della Bassa Sassonia (il secondo maggiore azionista del gruppo) e punta ad aumentare la produzione, salvaguardando così l’occupazione e contrastando il calo dei profitti. Si inserisce in una massiccia ristrutturazione che potrebbe comportare una drastica riduzione del numero di modelli prodotti e portare fino a 100.000 esuberi nei prossimi anni. Se approvata, questa nuova strategia comporterebbe una storica inversione: l’azienda smetterebbe di esportare in Cina veicoli progettati in Germania, iniziando invece a costruire in Germania modelli progettati in Cina per destinarli ai mercati europei.

Le auto che potrebbero arrivare in Europa

I modelli cinesi del Gruppo che potrebbero essere destinati alla produzione europea appartengono principalmente alla nuova gamma Unyx. Alcune di queste vetture sono state sviluppate insieme al partner cinese Xpeng, marchio caratterizzato da un avanzato approccio software-defined. Tra questi troviamo l’ID.Unyx 07, una berlina a trazione posteriore, concorrente della Tesla Model 3, che è lunga 4,88 metri ed è basata sulla nuova piattaforma China Electrical Architecture (CEA). Un’altra opzione è l’ID.Unyx 08, un SUV lungo 4,88 metri destinato a ricoprire il ruolo globale un tempo affidato alla Touareg, oggi fuori produzione. A questi si potrebbe aggiungere l’ID.Unyx 09, una berlina di lusso di 5,08 metri che arriverà in Cina a ottobre. I modelli 08 e 09 saranno equipaggiate con batterie al litio-ferro-fosfato fornite da CATL e con le più avanzate tecnologie di assistenza alla guida basate sull’intelligenza artificiale.

Produrrà anche per Xpeng?

Oltre alla produzione europea delle vetture sviluppate in Cina, anche un’altra opzione si affaccia all’orizzonte per Volkswagen: rafforzare la partnership con Xpeng fornendo direttamente gli impianti produttivi per assemblare in Germania i modelli del marchio cinese destinati all’Europa. Questa soluzione, oltre a garantire una produzione ancora maggiore per le fabbriche europee del Gruppo, consentirebbe a Xpeng di accedere alle future agevolazioni legate al “Made-in-UE”.