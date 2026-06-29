Volkswagen ID. Buzz: camping a zero emissioni con il Good-Night Package

Da decenni il Volkswagen Trasporter è un’icona tra i van trasformati in camper: ora anche la versione elettrica del mitico “Bulli” riceve un pacchetto ufficiale di accessori per il camping. Volkswagen Veicoli Commerciali ha infatti lanciato il nuovo “Good-Night Package" dedicato all’ID. Buzz e presentato in occasione dell’International Volkswagen Vintage Meeting, in Germania.

Due posti letto

Questo pacchetto consente di convertire facilmente il van elettrico in un mezzo camperizzato perfetto per trascorrere qualche notte nella massima libertà e… a zero emissioni. Le generose dimensioni del mezzo consentono infatti di ricavare in pochissimi minuti un letto per due persone (lungo 2 metri e largo 1,2 metri) completo di un pratico materasso pieghevole su misura. La dotazione comprende oscuranti per i vetri per garantire un’ottima privacy e per creare un ambiente al buio per la notte, ma anche griglie per la ventilazione notturna dai finestrini anteriori. Per completare al meglio l’esperienza, è previsto anche un comodo set composto da tavolino e due sedie da utilizzare all’aperto.

Un aggiornamento software dedicato

La vera caratteristica più innovativa del pacchetto, che lo distingue dalle soluzioni after market, risiede nell’aggiornamento software che trasforma il veicolo in una vera mini casa smart: la modalità “Overnight” permette infatti di mantenere attiva la climatizzazione fino a 48 ore consecutive, ottimizzando i consumi e garantendo la massima silenziosità.

Alimenta piccoli elettrodomestici

Inoltre, la sofisticata tecnologia Vehicle-to-Load utilizza la batteria del van (fino a 86 kWh per la versione a passo lungo) per alimentare elettrodomestici a 230 Volt fino a 2.000 Watt, come la macchina per il caffè o un mini-frigorifero. Il kit è attualmente ordinabile in Germania a un prezzo di circa 2.600 euro.