Xpeng Mona L03: svelati gli interni del crossover che sfida le ammiraglie di lusso

Il debutto ufficiale è fissato per luglio 2026, ma in casa Xpeng i giochi sono già a buon punto. Il costruttore cinese ha appena svelato l’abitacolo della Mona L03, un crossover compatto con linee da fastback che punta a diventare il nuovo punto di riferimento per i clienti più giovani, facendo leva su un prezzo accessibile e tanta concretezza. Non è una scommessa da poco. La sfida interna è quella di replicare i numeri da capogiro della “sorella” Mona M03.

Parliamo di una berlina che, tra agosto 2024 e maggio 2026, ha conquistato il mercato cinese con ben 272.077 unità consegnate. Un successo trainato proprio dal listino shock, compreso tra 119.800 e 151.800 yuan (al cambio, circa 17.680 – 22.410 dollari), che l’ha resa in direttissima il modello più venduto del marchio.

Come si presenta dentro

Entrando nell’abitacolo della Mona L03, l’impatto visivo è dominato dalla quasi totale assenza di tasti fisici e da una forte impronta tecnologica. Al centro della plancia svetta un grande schermo touch fluttuante da 15,6 pollici, che accentra quasi tutte le funzioni di bordo. Manca un quadro strumenti tradizionale dietro al volante (che è a due razze e ospita il selettore delle marce sul piantone): al suo posto, Xpeng offre di serie un generoso Head-Up Display da 26,8 pollici proiettato sul parabrezza.

Nonostante il posizionamento di mercato accessibile, l’azienda non ha risparmiato sui materiali:

Rivestimenti: oltre il 72% delle superfici interne è coperto da materiali soft-touch, mentre il cielo dell’abitacolo è rifinito in velluto, un dettaglio solitamente riservato a vetture ammiraglie da oltre 500.000 yuan (circa 73.490 dollari).

oltre il 72% delle superfici interne è coperto da materiali soft-touch, mentre il cielo dell’abitacolo è rifinito in velluto, un dettaglio solitamente riservato a vetture ammiraglie da oltre 500.000 yuan (circa 73.490 dollari). Comfort visivo e termico: il tetto panoramico adotta una tecnologia a doppio strato argentato capace di schermare il 99,9% dei raggi UV e oltre il 97% della luce visibile.

il tetto panoramico adotta una tecnologia a doppio strato argentato capace di schermare il 99,9% dei raggi UV e oltre il 97% della luce visibile. Elementi pratici: la console centrale integra due piastre di ricarica wireless per smartphone, due portabicchieri e un vano portaoggetti nascosto. Per conducente e passeggero anteriore sono inoltre presenti ampi specchietti di cortesia completi di doppia illuminazione soft.

la console centrale integra due piastre di ricarica wireless per smartphone, due portabicchieri e un vano portaoggetti nascosto. Per conducente e passeggero anteriore sono inoltre presenti ampi specchietti di cortesia completi di doppia illuminazione soft. Ambiente: a personalizzare l’atmosfera ci pensa una striscia LED per l’illuminazione ambientale lunga 4,15 metri che corre lungo tutto l’abitacolo, configurabile su 256 colorazioni.

Elettrica pura o Range Extender

Metro alla mano, la Mona L03 si posiziona nel segmento dei crossover compatti: è lunga 4,65 metri, larga 1,92 e alta 1,60. Il dato più interessante per chi siede dietro è però il passo di 2.850 mm, che promette un’ottima abitabilità interna a fronte di un peso complessivo che oscilla tra i 1.855 e i 1.875 kg a seconda della versione, con cerchi da 18 o 20 pollici.

Sotto la carrozzeria, Xpeng ha previsto due anime meccaniche distinte per andare incontro a diverse esigenze di autonomia: