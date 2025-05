Debutta Xpeng MONA M03 Max: autonomia di 580 km e guida autonoma senza LiDAR

Quando Xpeng ha scelto il nome, probabilmente doveva fare più attenzione anche se in realtà si tratta di un acronimo. Parliamo della serie “Mona" che in Italia suona molto equivoco ma che per la casa automobilistica cinese sta invece per “Made Of New AI“. Dopo aver portato al debutto lo scorso anno il modello M03, la gamma adesso cresce visto che la casa automobilistica nel corso di un evento ha annunciato l’introduzione della nuova MONA M03 Max, la versione top di gamma della sua berlina elettrica. La commercializzazione partirà alla fine di questo mese di maggio.

MONA M03 MAX: CARATTERISTICHE TECNICHE

La M03 Max era stata originariamente presentata insieme alla M03 standard lo scorso anno ma poi il debutto vero e proprio è stato posticipato per consentire di sviluppare ulteriormente le avanzate funzionalità di assistenza alla guida di cui dispone (Turing AI di Xpeng). Infatti, per gli ADAS non utilizza nessun sensore LiDAR quanto piuttosto un insieme di 7 telecamere con un approccio molto simile a quello di Tesla. A gestire la piattaforma due chip NVIDIA Orin-X. La berlina elettrica offre pure un sistema di parcheggio automatico che secondo la casa automobilistica è molto efficace.



Trattandosi della top di gamma della MONA M03, la versione Max offre finiture di qualità superiore. Inoltre, i sedili anteriori sono dotati di supporto lombare regolabile in tre posizioni. La berlina elettrica propone pure un ampio tetto panoramico in vetro con uno strato anti-UV al 99,9% e il portellone del bagagliaio posteriore ad azionamento elettrico. L’abitacolo presenta uno stile minimalista con la plancia dominata da un ampio display dell’infotainment collocato centralmente. MONA M03 Max supporta gli aggiornamenti OTA.

Per quanto riguarda la motorizzazione, tale modello può contare su di un singolo motore da 160 kW e 250 Nm di coppia, il tutto alimentato da una batteria con celle LFP da 62,2 kWh che garantisce un’autonomia CLTC fino a 580 km. Secondo la casa automobilistica, dalle colonnine ad alta potenza in corrente continua è possibile passare dal 30% all’80% in circa 26 minuti. Per migliorare l’efficienza, Xpeng ha lavorato molto sull’aerodinamica ed il risultato è un Cx di 0,194.

MONA M03 MAX: PREZZI

Quanto costa? 155.800 yuan che al cambio sono circa 19.200 euro.