Renault Clio Eco-G 120 CV EDC: GPL con cambio doppia frizione

Renault amplia la gamma della Clio con l’introduzione del motore Eco-G 120 CV EDC bifuel benzina/GPL. Si tratta di una unità pensata per chi cerca l’efficienza senza rinunciare al piacere di guida, che va ad aggiungersi ad un’offerta che vede già motorizzazioni a benzina (TCe 115) e full hybrid E-Tech da 160 CV.

Più potenza e divertimento

Il fulcro della nuova Clio Eco-G 120 CV EDC risiede nel motore 1.2 litri turbo a tre cilindri in grado di erogare 120 CV e una coppia massima di 200 Nm. Rispetto alla versione precedente da 100 CV, questa motorizzazione GPL vede un incremento di 20 CV e 30 Nm di coppia, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,8 secondi. Ma la novità è rappresentata dall’introduzione del cambio automatico EDC a doppia frizione, che promette passaggi di marcia rapidi e senza interruzioni di coppia. L’impostazione sportiveggiante è confermata anche dalla presenza delle levette al volante, che consentono al guidatore di divertirsi con i passaggi marcia gestiti manualmente.

Autonomia da record

Un altro dei punti di forza della Clio Eco-G 120 è l’autonomia complessiva, che può arrivare fino a ben 1.450 km. Questo è possibile grazie all’abbinamento del serbatoio di benzina da 39 litri e di un serbatoio GPL da 50 litri, incrementato del 25% rispetto alla versione precedente. In modalità GPL, le emissioni di CO2 fanno segnare una riduzione di circa il 10% rispetto alle pari motorizzazioni benzina, con consumi medi dichiarati di 6,5 l/100 km.

GPL direttamente in fabbrica

Renault vanta oltre 15 anni di esperienza nella tecnologia bifuel, con impianti che vengono installati direttamente in fabbrica durante la fase di produzione, una scelta che consente la migliore integrazione con la componentistica del veicolo e affidabilità. Il serbatoio GPL viene installato al posto della ruota di scorta, mantenendo interamente il volume del bagagliaio.

Il prezzo

L’ordinabilità per la nuova Clio Eco-G 120 CV EDC è già aperta, con un prezzo di listino che parte da 20.900 euro chiavi in mano. Le prime consegne sono in programma prima dell’inizio dell’estate.