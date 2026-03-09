Renault Clio raggiunge 10.000 ordini. Il Full-Hybrid convince i clienti

Ottimi risultati quelli ottenuti dalla nuova Renault Clio che, dal lancio commerciale, ha già raggiunto 10.000 ordini, confermando il grande apprezzamento del pubblico per la bestseller della casa francese.

Tra le motorizzazioni disponibili in gamma, la maggior parte dei clienti continua a preferire il top disponibile, rappresentato dal Full Hybrid E-Tech 160, che è in grado di coniugare efficienza e prestazioni, oltre ad una grande versatilità. Questo nuovo sistema ibrido promette consumi ridotti, un’accelerazione che si pone in alto nel segmento – visto lo scatto da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi – e un’autonomia elevata.

A piacere molto ai clienti è anche la forte personalità del linguaggio stilistico adottato sulla nuova generazione di Renault Clio, espressa tramite un look rinnovato che è diventato più sportivo e distintivo. Internamente un ruolo molto importante è ricoperto dal sistema multimediale OpenR Link con Google Automotive, che permette di portare un’esperienza digitale intuitiva e moderna, permettendo la massima connettività del modello.

Sébastien Guigues, CEO di Renault Italia, ha affermato:

Aver raggiunto quota 10.000 ordini in poco più di tre mesi è per noi motivo di grande soddisfazione. La Renault Clio conferma ancora una volta la sua capacità di rispondere in modo preciso alle aspettative degli automobilisti italiani, coniugando efficienza, piacere di guida, tecnologia e design. Si tratta solo del primo passo di un percorso che promette risultati molto positivi e che ci fa guardare con fiducia ai prossimi mesi.

Ricordiamo che la nuova Renault clio parte da un prezzo di acquisto di 18.900 euro nella sua versione di ingresso Evolution con motore benzina da 115 CV, per poi arrivare ai 28.300 euro della Full Hybrid E-Tech 160 in allestimento Esprit Alpine.