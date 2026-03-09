Xiaomi SU7 2026: debutta in Cina ad aprile con nuovi prezzi e il colore Cream Beige

Cresce l’attesa per la nuova versione della Xiaomi SU7. Dalla presentazione ufficiale la nuova berlina elettrica del marchio cinese ha ottenuto quasi 100.000 preordini in sole due settimane. Ora Xiaomi Auto ha sciolto gli ultimi dubbi confermando che il lancio sul mercato cinese avverrà ad aprile. Parallelamente sono stati annunciati i prezzi definitivi e un nuovo colore per gli interni che completa la palette disponibile.

Il prezzo del MY2026

Il listino parte da 229.900 yuan, circa 28.150 euro al cambio attuale, e arriva a 309.900 yuan, circa 37.950 euro, per la versione Max. Rispetto al modello attuale l’aumento si attesta su oltre 10.000 yuan, pari a circa 1.225 euro, su tutta la gamma. Non si tratta di una sorpresa, considerando il salto tecnologico che la nuova generazione porta con sé, di cui abbiamo già parlato in dettaglio.

Nuovo colore per gli interni

Ad accompagnare la notizia del lancio sul mercato c’è anche l’introduzione di un nuovo colore per gli interni. Si tratta del colore “Cream Beige”, ispirato secondo Xiaomi alla ceramica in argilla naturale. La palette punta su toni caldi e a bassa saturazione, con cuciture elaborate sui pannelli delle portiere e sui sedili e un design completamente ridisegnato per il sotto-plancia e il volante.

Autonomia di oltre 900 chilometri

La nuova Xiaomi SU7 adotta l’architettura 800V su tutta la gamma e supporta una ricarica ultra-rapida capace di recuperare fino a 670 km di autonomia in un quarto d’ora. L’autonomia dichiarata varia a seconda della versione, con la Pro che supera i 900 km e la base che si attesta a 720 km. Anche sul fronte ADAS il salto è netto. LiDAR e radar millimetrico 4D, prima riservati agli allestimenti superiori, equipaggiano ora tutta la gamma con una potenza di calcolo che sale a 700 TOPS (unità che misura la capacità di elaborazione dei chip dedicati all’intelligenza artificiale, dove un TOPS equivale a mille miliardi di operazioni al secondo) rispetto ai precedenti 508 TOPS.