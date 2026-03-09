BMW Alpina XB7 Manufaktur: 120 esemplari per salutare un'icona

La BMW Alpina XB7 chiude la propria storia con la serie speciale Manufaktur, un’edizione limitata a 120 esemplari per il mercato nordamericano, di cui 12 destinati al Canada. È questo il nome completo dell’ultima XB7 sviluppata sotto la famiglia Bovensiepen. I prossimi modelli saranno prodotti BMW, dopo l’acquisizione completata all’inizio dell’anno. La produzione partirà a settembre presso il BMW Plant Spartanburg in South Carolina con le prime consegne che sono attese nell’ultimo trimestre del 2026.

La XB7 Manufaktur non introduce novità tecniche rispetto al modello standard. Il V8 biturbo da 4,4 litri basato sull’architettura BMW S68 eroga 631 CV e una coppia che raggiunge i 800 Nm, abbinato al cambio automatico Alpina Switch-Tronic a 8 rapporti con starter-generator a 48 V integrato. Lo scatto da 0 a 100 km/h si completa in 4,2 secondi. Le sospensioni pneumatiche su entrambi gli assi offrono un’escursione totale di 80 mm.

Al di sotto dei 30 km/h la carrozzeria può rialzarsi di 40 mm, mentre alle velocità più elevate si abbassa automaticamente di 20 mm. In modalità Sport+ e oltre i 250 km/h l’abbassamento aggiuntivo raggiunge i 40 mm. La gestione dinamica è affidata all’Active Roll Stabilization con barre antirollio elettromeccaniche e all’Integral Active Steering, che consente una sterzata dell’asse posteriore fino a 2,3 gradi. Le modalità di guida selezionabili sono tre, Comfort, Sport e Sport+.

Il valore della Manufaktur è tutto nella cura dei dettagli. Le due colorazioni disponibili, Frozen Alpina Green e Frozen Alpina Blue, sono inedite per il modello e rappresentano l’unica scelta lasciata al cliente, dato che la configurazione di ogni esemplare è altrimenti fissa. I cerchi forgiati Alpina Classic da 23” a 20 razze sono di serie, mentre tutte le finiture esterne adottano la finitura gloss black. Sui montanti B compare la scritta “Manufaktur” incisa al laser. Sul posteriore un badge dedicato identifica ogni esemplare, mentre lungo la fiancata corre l’applicazione Deco-Set Alpina in nero.

L’abitacolo è rivestito in pelle Full Merino Tartufo con inserti in Alpina Natural Walnut Anthracite. I poggiatesta anteriori ospitano la firma ricamata del marchio nei colori verde e blu, i tappetini anteriori neri montano pin con stemma Alpina in argento e il tappetino del bagagliaio riporta il wordmark “Manufaktur” ricamato. Sul tunnel centrale una placca argentata identifica ogni vettura come “1 of 120”. Il sistema audio è Bowers & Wilkins Diamond Surround, la seconda fila adotta sedili captain chair. A completare il pacchetto, due weekender bag in pelle Lavalina marrone realizzate a mano, decorate con la scritta Alpina nei colori coordinati agli interni.