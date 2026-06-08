L'Audi Nuvolari tra le curve di Monaco: il feedback dei piloti F1

Il marchio tedesco è diventato dal 2026 parte integrante del circus della Formula 1. Sfruttando il nuovo regolamento tecnico Audi ha colto l’opportunità di proporsi nella categoria più prestigiosa del Motorsport, dando la possibilità di spremere i 1000 CV della Nuvolari ai suoi piloti ufficiali per un giro sul tortuoso tracciato cittadino del Principato.

L’Audi Nuvolari vanta un design all’avanguardia che ha stonato nella storica cartolina di Monaco, mentre veniva guidata da Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto prima della sfida ufficiale. La robusta hypercar, grazie al frontale affilato con accattivanti luci diurne a LED, presenta un paraurti futuristico e una griglia molto ampia. Il cuore del propulsore ibrido è un V8 che rilascia un sound piacevole. Il motore termico sprigiona una coppia massima di 730 Nm e, come la cugina Lamborghini Temerario, arriva fino a 10.000 giri/min. Sull’asse anteriore, due motori elettrici a flusso assiale raffreddati a olio garantiscono fino a 2.150 Nm di coppia. Inoltre, un terzo motore elettrico è inserito tra il V8 centrale e il cambio.

L’Audi più veloce di sempre

La Nuvolari scatta da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi, da 0 a 200 km/h in meno di 6,8 secondi sino a raggiungere una velocità massima di 350 km/h. Con una carrozzeria interamente in carbonio sarà venduta in una edizione limitata di 499 esemplari e verrà proposta dal prossimo anno a un prezzo di circa 600.000 euro.

Il design dei cerchi in lega si è fatto notare tra le curve del Principato. Telaio e motore, insieme a tutti i componenti ibridi, sono mutuati del resto da una Lamborghini Temerario. I legami della nuova Audi Nuvolari con il mondo della F1 sembrano anticipare anche un altro tema. Il prossimo ciclo tecnico dovrebbe essere basato su Power Unit ibride con poderosi V8 in sostituzione del V6 attuale. Con la Nuvolari il brand si è portato avanti.

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La reazione dei piloti

Un raggiante Gernot Döllner, CEO della Casa teutonica, ha annunciato:

Con l’Audi Nuvolari portiamo su strada l’emozione pura e la performance. È un’auto che rivela come intendiamo sviluppare per il futuro il nostro ‘All’avanguardia della tecnica’.

Oltre a Döllner, erano presenti il responsabile del design Massimo Frascella e i vertici più illustri di Audi. I driver della scuderia Audi Revolut F1 Team, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, hanno partecipato attivamente allo sviluppo della Nuvolari. I due sono rimasti impressionati dalle prestazioni dell’hypercar tedesca. Hulkenberg ha dichiarato:

In particolare tutto l’insieme, il feeling dell’auto, la precisione con cui risponde, il connubio tra performance e guidabilità.

Mentre Bortoleto ha aggiunto: