Volkswagen "Zukunftsplan 2030", la drastica cura di Blume per un colosso più snello

Dopo settimane di indiscrezioni e rumors, Volkswagen si è espressa in merito alla riorganizzazione necessaria per contrastare questo periodo di forte crisi. Si era parlato del licenziamento di 100.000 persone, della chiusura di quattro stabilimenti importanti nel cuore d’Europa e di una riduzione drastica della gamma di modelli. Alcuni di questi temi sono stati ripresi da Oliver Blume, il CEO del colosso di Wolfsburg, che è intervenuto con un videomessaggio per spiegare “Zukunftsplan 2030”, un pacchetto di dodici iniziative che saranno fondamentali per garantire la sopravvivenza e la competitività del grande gruppo tedesco.

Il taglio della gamma

Gran parte delle iniziative per ridare linfa a Volkswagen passa dalla drastica semplificazione dell’offerta commerciale. Non c’erano molti dubbi al riguardo, tuttavia, l’azienda di Wolfsburg ha fatto chiarezza dichiarando la volontà tagliare la propria gamma di modelli fino al 50%, concentrando gli investimenti sui segmenti di mercato con la maggiore domanda e redditività.

Dunque, non parliamo solamente di eliminare macchine meno popolari, ma di abbattere in modo drastico la complessità nelle catene produttive. Cosa vuol dire? Semplicemente che le varianti di equipaggiamento e le combinazioni tecniche saranno tagliate del 75%. Questo approccio cercherà di standardizzare le piattaforme, le architetture elettroniche e le soluzioni software a livello dell’intero Gruppo VW, eliminando costose doppie strutture.

Produzione e capacità: ridimensionamento inevitabile

Per la prima volta, i vertici di Wolfsburg hanno fissato un target concreto per la capacità produttiva a livello globale. La rete di produzione sarà calibrata per un output di circa nove milioni di veicoli all’anno, una flessione sensibile rispetto ai dodici milioni che il Gruppo era in grado di realizzare ai tempi antecedenti alla pandemia di Covid-19. Secondo i dati ufficiali, una capacità di circa due milioni di veicoli è già stata tagliata, ma sono previste ulteriori analisi, specialmente negli stabilimenti situati in Europa e in Cina. Almeno in quelli ritenuti più fragili.

Nelle settimane scorse gli impianti indicati come i maggiori candidati alla chiusura erano quattro: Emden, Hannover, Zwickau e Neckarsulm, tutti situati in Germani con tagli fino a 120.000 posti di lavoro. Tuttavia, almeno in questa prima fase, il Gruppo non ha confermato esplicitamente tali dettagli, non entrando nel merito del destino che accorrerà a queste fabbriche.

Il monito dei vertici

La gravità della situazione è emersa dalle parole dei leader del Gruppo. L’amministratore delegato Oliver Blume ha presentato il piano come il “prossimo passo della trasformazione”, dichiarando che l’obiettivo è fare in modo che entro il 2030 Volkswagen diventi “l’azienda automobilistica più attraente al mondo”. Parole di speranza per dare fiducia a un titano che, al momento, ha i piedi di argilla.

Ancora più tecnico e perentorio è stato l’intervento del direttore finanziario (CFO) Arno Antlitz, il quale ha spiegato senza mezzi termini che “i programmi di risparmio concordati finora non sono più sufficienti” alla luce dell’attuale scenario economico e geopolitico. Secondo Antlitz, la sopravvivenza passa per una ristrutturazione profonda: “il modello di business deve essere radicalmente sviluppato e la complessità deve essere significativamente ridotta”. E questo lo abbiamo già analizzato nel paragrafo precedente.

Tecnologia e gestione: la spinta dell’IA

Per accelerare i processi, il piano punta sulla digitalizzazione e sull’intelligenza artificiale. Parallelamente, Volkswagen procederà a una revisione del proprio portafoglio, valutando ogni asset in base al contributo economico reale. Un esempio è la già concordata cessione della quota di maggioranza in Everllence, operazione che porterà circa 7,4 miliardi di euro nelle casse aziendali. Mentre di Lamborghini e Ducati, al centro di ulteriori speculazioni, per adesso tutto tace. Tuttavia, nelle prossime settimane sono attesi altri spinosi chiarimenti sui piani di Wolfsburg.