MG GO! e Cyber Concept: a Goodwood il futuro del marchio

Presso lo stand MG di Goodwood, in esposizione, ci sono i modelli della gamma Plug-in Hybrid, Hybrid+ ed EV tra cui: MG4 Urban, MG HS PHEV, MG ZS Hybrid+ e MG Cyberster. Un listino variegato che offre proposte per tutti i gusti. MG, in oltre un secolo di storia, è diventato un simbolo del retaggio sportivo britannico, e dal 2007 il percorso è continuato sotto la guida del gruppo industriale cinese SAIC Motor.

Al Festival of Speed 2026 hanno debuttato due nuovi concept che anticipano la vision futura del brand, nel pieno rispetto della tradizione. La tecnologia a zero emissioni si connette con uno slancio innovativo alle radici sportive. La concept car MG GO! anticipa le linee di una futura hatchback elettrica di segmento B che verrà proposta sul mercato nel 2027. La vettura incarna quel connubio retro-futuristico ispirato al design dei modelli MG del passato.

Proposte future

La MG Cyber Concept, invece, presenta le linee di un SUV di segmento D ad alte prestazioni che racchiude il nuovo corso alla spina del brand. Riprende due momenti fondamentali della storia di MG: la super performante EX181, l’auto detentrice del record di velocità su terra, con lo spirito di innovazione che spinge la gamma a vette sempre più alte. Unisce la praticità quotidiana al vero piacere di guida, rendendo possibile una guida confortevole nelle caotiche metropoli e in avventurose gite fuori porta.

Nell’era elettrica il marchio britannico si è saputo distinguere con estremo coraggio e ha ottenuto numeri di vendita importanti in Europa. MG ha concluso il primo semestre del 2026 in Italia con un totale di 31.174 vetture immatricolate, registrando una crescita del +6%. La MG ZS e la MG3 hanno ottenuto il podio nei rispettivi segmenti, trainate dalla tecnologia Hybrid+. Il marchio nel 2027 vuole ampliare la gamma con veicoli innovativi e che rispecchino lo stili di vita attuale. L’obiettivo è trasformare la tradizione sportiva in qualcosa di eccezionale per i clienti amanti del green.

Due anime diverse

La compatta MG GO!, nella versione definitiva prevista nel 2027, si farà strada nel segmento B, esplorando un’idea retro-futuristica che sta facendo le fortune anche di altri marchi, tra cui Renault. Il concept è stato progettato dal team dell’MG Design Centre di Londra, guidato da Carl Gotham. Il carattere accattivante non passerà inosservato, strizzando l’occhio agli appassionati della leggendaria MGB GT. Una dichiarazione d’intenti che unisce il passato, il presente e il futuro del brand.

“Con la MG GO! abbiamo voluto creare qualcosa di compatto e contemporaneo, ma anche accogliente, espressivo e immediatamente accattivante, un’incarnazione di tutto ciò che ammiriamo del marchio MG. Non si tratta di guardare al passato fine a sé stesso, ma di cogliere parte della chiarezza, del fascino e del richiamo emotivo che hanno sempre reso MG così distintiva, reinterpretandoli in modo che risultino attuali e, soprattutto, creando qualcosa dal forte carisma", ha assicurato Carl Gotham, Design Director dell’Advanced Design di Londra.