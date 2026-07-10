Ottocast a IFA 2026 con le nuove soluzioni di connettività e infotainment

Dal 4 all’8 settembre 2026, Ottocast, azienda globale specializzata in tecnologie automotive, sarà protagonista a IFA Berlino, una delle più antiche fiere di tecnologia della Germania. Saranno mostrate le ultime novità dell’azienda nel settore dell’elettronica di consumo e della mobilità di ultima generazione.

Durante la manifestazione, presso lo stand di Ottocast sarà mostrato l’intero ecosistema di prodotti. Spicca in particolare la nuova linea OttoSafe, dedicata alla sicurezza e al monitoraggio del veicolo per offrire maggiore tranquillità durante gli spostamenti. Per chi invece cerca la connettività plug-and-play senza cavi, l’azienda mostrerà le soluzioni OttoWireless per CarPlay e Android Auto.

Non potevano mancare le novità che integrano l’intelligenza artificiale con OttoPlus, che coniuga interazione vocale e intrattenimento, e a OttoScreen, un innovativo display portatile e removibile che permette di avere a disposizione in ogni veicolo un moderno cockpit intelligente senza bisogno di installazioni complesse.

Nata a Hong Kong nel 2009, Ottocast ha oggi oltre 2 milioni di clienti in oltre 50 Paesi. Rocky Mao, Media Planning Manager, ha dichiarato: