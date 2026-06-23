Ottocast porta CarPlay wireless e streaming in auto con una promo estiva dedicata ai Mondiali 2026

Ottocast apre una promozione sui suoi CarPlay AI Box in vista dell’estate e dei Mondiali 2026. L’offerta sarà disponibile dall’11 giugno al 19 luglio e riguarda tre dispositivi: Play2Video Ultra, OttoAibox E2 e OttoAibox P3 Pro.

La formula è semplice. Con il codice HD20 dedicato agli utenti di HDmotori si ottiene il 20% di sconto. Per chi acquista OttoAibox E2 o OttoAibox P3 Pro è previsto anche un bundle in omaggio composto da un mini aspirapolvere per auto e da un telo sportivo da calcio.

L’idea alla base della promozione è chiara: usare meglio lo schermo già presente in auto. Non solo per navigazione, musica e chiamate, ma anche per gestire contenuti video e app durante le soste o nei momenti di attesa. Parliamo quindi di un utilizzo rivolto soprattutto ai passeggeri o a chi si trova con l’auto ferma. Lo streaming non deve mai diventare una distrazione per chi guida.

Tre dispositivi per portare più funzioni sul display

I CarPlay AI Box Ottocast si collegano al sistema multimediale dell’auto e permettono di aggiungere funzioni che dipendono dal modello scelto. Tra queste ci sono CarPlay wireless, Android Auto wireless, app video, riproduzione multimediale da USB e, nel caso del modello più evoluto, anche una connessione indipendente tramite SIM.

Play2Video Ultra è il prodotto più diretto della promozione. È pensato per auto con CarPlay cablato integrato e consente di aggiungere CarPlay wireless, Android Auto wireless e accesso ai contenuti video. Tra le app supportate ci sono Netflix, YouTube, IPTV e Prime Video, mentre la funzione App Hub permette di aggiungere fino a cinque applicazioni locali preferite. È una soluzione orientata soprattutto a chi vuole rendere più immediato e pratico l’utilizzo dello schermo dell’auto, con particolare attenzione all’intrattenimento durante soste, attese o viaggi.

OttoAibox E2 amplia il discorso anche alle auto compatibili con CarPlay cablato o Android Auto cablato. È il modello che punta maggiormente sull’equilibrio tra flessibilità, semplicità d’uso e possibilità di personalizzazione. Basato su Android, permette infatti di accedere a un ecosistema più ampio di applicazioni rispetto a una semplice conversione wireless, trasformando il display dell’auto in una piattaforma multimediale più versatile.

Tra le funzioni disponibili ci sono l’utilizzo di CarPlay wireless e Android Auto wireless, l’accesso alle app di streaming e intrattenimento compatibili e la possibilità di gestire contenuti e servizi direttamente dal display di bordo. L’interfaccia è pensata per offrire un’esperienza simile a quella di uno smartphone o di un tablet Android, con una maggiore libertà di utilizzo rispetto alle soluzioni più essenziali.

Per questo motivo OttoAibox E2 si colloca a metà strada tra Play2Video Ultra e P3 Pro: da un lato mantiene un approccio semplice e immediato all’utilizzo quotidiano, dall’altro introduce funzioni smart aggiuntive che possono risultare interessanti per chi desidera sfruttare in modo più completo il sistema infotainment dell’auto senza arrivare alle caratteristiche più avanzate del modello di fascia superiore.

OttoAibox P3 Pro è invece il modello più completo tra quelli coinvolti nella promozione. Oltre a integrare CarPlay wireless e Android Auto wireless, utilizza una piattaforma basata su Android 13 con hardware più potente e maggiore autonomia operativa. Tra le caratteristiche distintive figura uno slot SIM dedicato, utile per utilizzare il dispositivo anche senza smartphone collegato e per fornire connessione Internet all’auto tramite hotspot. A questo si aggiungono il supporto al Play Store, il multitasking con schermo diviso e una gestione più avanzata delle applicazioni, trasformando il display dell’auto in una vera piattaforma smart indipendente.

Meno cavi e più praticità nei viaggi

Il vantaggio più immediato riguarda la comodità. Chi usa ogni giorno CarPlay o Android Auto conosce bene il limite del collegamento via cavo: bisogna collegare lo smartphone, trovare il cavo giusto, lasciare il telefono vicino alla console e spesso convivere con altri cavi di ricarica già presenti in auto.

Il passaggio al wireless semplifica tutto. Si entra in auto, il sistema si collega e lo smartphone può restare in tasca, nello zaino o su un supporto dedicato. Nei viaggi lunghi, con più persone a bordo, è un dettaglio che aiuta a tenere l’abitacolo più ordinato.

C’è poi il tema dei contenuti. Durante una sosta, un’attesa o una pausa in viaggio, poter usare il display dell’auto per guardare una partita, un video o un contenuto in streaming può essere utile. Vale soprattutto per i passeggeri, per le famiglie e per chi affronta spesso trasferte o lunghi tragitti.

Ottocast non propone quindi solo un accessorio per eliminare i cavi, ma una serie di dispositivi pensati per rendere più flessibile il sistema multimediale di bordo. La differenza tra i modelli sta soprattutto nel livello di autonomia e compatibilità: Play2Video Ultra è più immediato, E2 guarda a una maggiore compatibilità, P3 Pro aggiunge la connettività tramite SIM.

Offerta attiva fino al 19 luglio

La promozione Ottocast sarà attiva fino al 19 luglio. Il codice da usare è HD20 per gli utenti di HDmotori e consente di ottenere il 20% di sconto sui prodotti coinvolti. Per OttoAibox E2 e OttoAibox P3 Pro resta incluso anche il bundle con mini aspirapolvere per auto e telo sportivo da calcio.

Per chi sta valutando un aggiornamento del sistema infotainment senza sostituire l’impianto originale, i CarPlay AI Box possono essere una strada pratica. Prima dell’acquisto resta importante verificare la compatibilità con la propria auto, soprattutto in base alla presenza di CarPlay o Android Auto cablati.

In collaborazione con Ottocast