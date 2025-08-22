LG annuncia nuove collaborazioni per rivoluzionare l’esperienza a bordo delle auto

LG Electronics sarà protagonista all’IAA Mobility (in programma dal 9 al 14 settembre a Monaco di Baviera) per presentare le soluzioni per ridefinire l’esperienza di bordo attraverso un ecosistema di contenuti connessi e personalizzabili.

L’abitacolo delle auto sempre più simile al salotto domestico

L’evoluzione delle automobili è da sempre legata sia al miglioramento delle prestazioni tecniche sia all’introduzione di accessori e dotazioni che migliorano l’esperienza a bordo. Negli ultimi anni, questa esperienza si è spostata sempre più verso la digitalizzazione, trasformando l’abitacolo in uno spazio connesso, interattivo e personalizzabile. In tale prospettiva all’IAA Mobility LG illustrerà la propria strategia attraverso una tavola rotonda sul ruolo dell’Automotive Content Platform (ACP), una soluzione basata su webOS che mira a trasformare l’abitacolo del veicolo in un ambiente software-defined, connesso e ricco di esperienze digitali.



Una nuova idea di automobile

La piattaforma sviluppata da LG rappresenta un’estensione naturale delle competenze maturate dall’azienda nel settore dell’elettronica di consumo, in particolare nel segmento dell’. L’obiettivo è portare nell’auto la stessa qualità e varietà di contenuti disponibili su smart TV e dispositivi connessi, integrandoli in modo fluido con l’esperienza del conducente e dei passeggeri. Grazie a un’infrastruttura modulare, l’Automotive Content Platform può essere, permettendo una differenziazione dei servizi e delle interfacce.

Uno degli elementi più interessanti della proposta di LG è legato alla rete di collaborazioni attivate con i principali protagonisti internazionali del settore dei contenuti digitali e della comunicazione. Queste partnership permetteranno di arricchire in modo scalabile l’ecosistema ACP, trasformando i veicoli in piattaforme aggiornabili e in grado di adattarsi alle preferenze degli utenti. L’approccio riflette una nuova idea di automobile, in cui l’hardware non è più al centro e l’esperienza a bordo viene definita sempre più dal software, con aggiornamenti over-the-air (OTA) e servizi digitali integrati. Non è un caso che uno dei trend degli ultimi anni dell’abitacolo delle automobili sia quello di prevedere schermi e display sempre più grandi e immersivi grazie ai quali visualizzare diversi contenuti, non solo quelli strettamente necessari alla guida e alla gestione del veicolo.

La mobilità del futuro (e del presente) è sempre più legata al digitale, con l’abitacolo che diventa uno spazio interattivo, modellato sulle esigenze di chi guida e di chi viaggia.