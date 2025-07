Stellantis porta sulle sue auto servizi di mobilità in tempo reale 4screen basati sulla posizione

Stellantis e 4screen hanno annunciato una nuova collaborazione che punta a trasformare l’esperienza a bordo dei veicoli del gruppo, integrando servizi digitali in tempo reale basati sulla posizione geografica. L’accordo prevede l’adozione della piattaforma 4screen sui modelli equipaggiati con i sistemi di infotainment Uconnect 4 e Uconnect 5, a partire da alcuni veicoli dei marchi Fiat, Jeep e Ram. I clienti in Europa e Nord America potranno così accedere direttamente dallo schermo del veicolo a contenuti personalizzati e pertinenti durante la guida.

Come cambia l’infotainment delle auto Stellantis

La nuova funzione permette ai conducenti di individuare con facilità ristoranti, stazioni di servizio o di ricarica, minimarket, parcheggi e concessionari Stellantis nelle vicinanze. L’integrazione è studiata per essere semplice, intuitiva e non invasiva, in modo da garantire la massima sicurezza durante la guida. A differenza di molte app di terze parti, 4screen opera direttamente all’interno del sistema del veicolo. Non richiede smartphone o connessioni esterne e fornisce informazioni geolocalizzate in modo responsabile, evitando di sovraccaricare l’utente.

Tra i punti di forza di questo sistema c’è la possibilità di filtrare i risultati in base alle preferenze personali o al tipo di viaggio. L’interfaccia consente di scegliere quali categorie di luoghi visualizzare sulla mappa, adattandosi al contesto e alla posizione in tempo reale. A questo si aggiungono dati utili come gli orari di apertura, i contatti e le promozioni attivabili direttamente a bordo, rendendo lo schermo dell’infotainment uno strumento prezioso nella gestione degli spostamenti.

La nuova funzionalità è già in fase di rilascio su alcuni veicoli, mentre nei prossimi mesi sarà estesa progressivamente ad altri marchi e mercati del gruppo. Con il tempo, inoltre, l’esperienza utente si arricchirà ulteriormente grazie all’ingresso di nuovi partner commerciali nella rete 4screen, rendendo la mappa di bordo uno strumento sempre più dinamico e utile.

Con questa partnership Stellantis segue il percorso intrapreso anche da altri marchi nello sviluppare sistemi di infotainment capaci di aggiornarsi nel tempo e di offrire servizi digitali evoluti. In questo modo le auto non sono più semplici mezzi di trasporto tramite i quali il conducente e i passeggeri raggiungono una destinazione, ma protagonisti attivi dell’esperienza di viaggio.