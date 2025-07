Le prime foto della Hyundai IONIQ 2: tutto quello che sappiamo

Hyundai IONIQ 2 diventerà il modello più piccolo della famiglia IONIQ della casa automobilistica coreana. Si tratterà di un crossover elettrico che è dato in arrivo nei prossimi mesi. Possibilità che si faccia vedere al Salone di Monco 2025 all’inizio di settembre? Diverse, ma intanto questo modello è già su strada per i test come testimoniano gli scatti spia pubblicati dagli account Instagram “koreancarblog” e “shorts_car”. Andrà a posizionarsi sopra la Hyundai Inster e può essere visto come una sorta di alternativa elettrica alla Bayon e andrà a confrontarsi con modelli del calibro della Renault 4 e della Volvo EX30. Secondo passate indiscrezioni condividerà le basi con la futura KIA EV2 che arriverà in Europa nel 2026 e che è già stata anticipata da un concept.

COME SARÀ?

Le foto spia ancora non permettono di vedere molti dettagli. La nuova Hyundai IONIQ 2 appare infatti ancora camuffata con pellicole e teli che nascondono il design. Comunque, IONIQ 2 si collocherà tra Hyundai Inster e Kona Electric in termini di dimensioni. Similmente alla KIA EV2, anche la IONIQ 2 poterebbe avere una lunghezza di poco più di 4 metri e dunque entrerà nel combattuto segmento B. La base sarà la solita piattaforma E-GMP utilizzata dai più recenti modelli del Gruppo coreano, nella versione con architettura a 400 V. Viste le caratteristiche della piattaforma è possibile che la Hyudai IONIQ 2 possa disporre del supporto al V2L per poter utilizzare l’energia contenuta nella batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni.

L’abitacolo seguirà la filosofia degli ultimi modelli Hyundai e cioè stile minimalista e tecnologia. Ci sarà probabilmente un ampio pannello con al suo interno i display della strumentazione digitale e del sistema infotainment che pare che potrà contare su di una nuova piattaforma basata su Android Automotive.

MOTORI

Informazioni ufficiali non ce ne sono ancora ma si dice che la nuova Hyundai IONIQ 2 potrà contare sui medesimi powertrain della KIA EV3. Se sarà davvero così, avremo un motore da 150 kW (204 CV) alimentato da una batteria da 58,3 kWh o 81,4 kWh, con una percorrenza massima che potrebbe arrivare attorno ai 600 km WLTP.

DEBUTTO E PREZZO

Per la KIA EV2 si parla di circa 30 mila euro e quindi anche il listino della cugina Hyundai IONIQ 2 non dovrebbe essere troppo diverso. Forse la vedremo al Salone di Monaco 2025 ma il debutto vero e proprio sul mercato è atteso per il terzo trimestre 2026. Non rimane che attendere novità.