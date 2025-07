KIA EV2: il video spia mostra il B-SUV elettrico per l’Europa

Dopo le prime immagini spia della nuova KIA EV2, il prossimo B-SUV elettrico per il mercato europeo della casa automobilistica sudcoreana, arrivano nuove conferme sull’avanzamento dei lavori verso la produzione di serie prevista per il 2026. A confermarlo è un nuovo video spia girato durante una sessione di test su strada tra le Alpi, in cui il modello, seppur pesantemente camuffato, mostra le forme ormai definitive del veicolo.

Conferme e differenze rispetto al concept

Dal video è possibile intuire che la versione di serie sembra molto simile al concept che riprende il linguaggio stilistico della famiglia EV, con un frontale pulito e luci diurne verticali (DRL) in linea con l’identità del marchio. Non mancano dettagli che richiamano l’off-road, come i passaruota in plastica nera e le protezioni inferiori, che donano alla vettura un aspetto più robusto e versatile. Inoltre, dal video spia si notano le portiere posteriori tradizionali, in contrasto con l’apertura controvento vista sul concept. Si tratta di una scelta attesa, volta a contenere i costi e semplificare la produzione in serie.

La KIA EV2, destinata a completare la gamma insieme all’EV9 e all’EV3, sarà costruita anche in Europa, nello stabilimento KIA di Zilina, in Slovacchia. La scelta, oltre a velocizzare i tempi di consegna, permetterà anche di evitare i dazi imposti dall’Unione Europea sui veicoli elettrici importati dalla Cina.

Il suo posizionamento la vedrà competere in un segmento, quello dei B-SUV elettrici, dove troverà rivali come Jeep Avenger, Fiat 600e e Renault 4 E-Tech Electric. Sebbene non ci siano ancora informazioni ufficiali su prestazioni e caratteristiche tecniche, è possibile che il nuovo B-SUV elettrico adotti componenti condivisi con la KIA EV3. Si parla, infatti, di un singolo motore elettrico e di due opzioni di batteria, configurazioni che potrebbero garantire una buona autonomia urbana ed extraurbana, pur mantenendo il prezzo entro una soglia accessibile. Il prezzo di partenza si aggirerà infatti intorno ai 30.000€, con l’obiettivo dichiarato di ampliare la propria quota di mercato nel segmento delle auto elettriche in Europa.