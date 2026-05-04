Kia XCeed 2026: l'evoluzione hi-tech del crossover coreano

La Kia XCeed 2026 si prepara al debutto: per ora sono state rilasciate le foto ufficiali del restyling che segna un importante cambiamento rispetto al modello lanciato nel 2019 e già aggiornato una prima volta nel 2022.

La nuova versione non rappresenta un semplice aggiornamento, ma un’importante evoluzione finalizzata a consolidare la posizione della XCeed nel competitivo segmento dei crossover di segmento C. La produzione è pronta a partire il 29 maggio presso lo stabilimento di Žilina, in Slovacchia, mentre l’arrivo sui mercati europei è in programma nei mesi successivi.

Esterni “Opposites United”

Le modifiche più evidenti riguardano gli esterni, che adottano la più recente filosofia stilistica del marchio coreano chiamata “Opposites United". Il frontale è stato completamente ridisegnato: i nuovi gruppi ottici a LED sono ora sottili e a sviluppo verticale, mentre l’iconico “Tiger Nose" diventa più sottile e integrato nel paraurti ridisegnato. Il posteriore vede l’introduzione di una fascia luminosa continua che unisce i gruppi ottici, caratterizzati da un nuovo disegno a “C". Le dimensioni rimangono inalterate, con una lunghezza di circa 4,40 metri.

Interni minimalisti e tecnologici

L’abitacolo è stato rinnovato per adottare uno stile più pulito e tecnologico. La plancia è stata integralmente ridisegnata e ospita un ampio pannello che integra due display da 12,3 pollici ciascuno, dedicati rispettivamente alla strumentazione digitale e all’infotainment. Un’altra novità è rappresentata dal volante a due razze dal look moderno, che ospita tasti fisici per una maggiore facilità di utilizzo. La razionalizzazione dei comandi passa anche per i controlli del climatizzatore, che combinano superfici touch e rotelle fisiche per un’ergonomia ottimale.

Motorizzazioni

Per quanto riguarda la meccanica, Kia ha confermato che la gamma includerà opzioni a benzina e mild hybrid. Sebbene i dettagli tecnici non siano ancora stati comunicati, è attesa la conferma del propulsore 1.0 turbo in versione da 100 CV e in una variante mild hybrid da 115 CV.