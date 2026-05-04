Cerca

Kia XCeed 2026: l'evoluzione hi-tech del crossover coreano

Il secondo restyling modernizza la compatta Kia, che beneficia ora di un frontale ridisegnato in linea con il design "Opposites United" e di interni rivisti all’insegna della digitalizzazione.

Kia XCeed 2026: l'evoluzione hi-tech del crossover coreano
Vai ai commenti
Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 4 mag 2026

La Kia XCeed 2026 si prepara al debutto: per ora sono state rilasciate le foto ufficiali del restyling che segna un importante cambiamento rispetto al modello lanciato nel 2019 e già aggiornato una prima volta nel 2022.

La nuova versione non rappresenta un semplice aggiornamento, ma un’importante evoluzione finalizzata a consolidare la posizione della XCeed nel competitivo segmento dei crossover di segmento C. La produzione è pronta a partire il 29 maggio presso lo stabilimento di Žilina, in Slovacchia, mentre l’arrivo sui mercati europei è in programma nei mesi successivi.

Esterni “Opposites United”

ingrandisci immagine

Le modifiche più evidenti riguardano gli esterni, che adottano la più recente filosofia stilistica del marchio coreano chiamata “Opposites United". Il frontale è stato completamente ridisegnato: i nuovi gruppi ottici a LED sono ora sottili e a sviluppo verticale, mentre l’iconico “Tiger Nose" diventa più sottile e integrato nel paraurti ridisegnato. Il posteriore vede l’introduzione di una fascia luminosa continua che unisce i gruppi ottici, caratterizzati da un nuovo disegno a “C". Le dimensioni rimangono inalterate, con una lunghezza di circa 4,40 metri.

Interni minimalisti e tecnologici

ingrandisci immagine

L’abitacolo è stato rinnovato per adottare uno stile più pulito e tecnologico. La plancia è stata integralmente ridisegnata e ospita un ampio pannello che integra due display da 12,3 pollici ciascuno, dedicati rispettivamente alla strumentazione digitale e all’infotainment. Un’altra novità è rappresentata dal volante a due razze dal look moderno, che ospita tasti fisici per una maggiore facilità di utilizzo. La razionalizzazione dei comandi passa anche per i controlli del climatizzatore, che combinano superfici touch e rotelle fisiche per un’ergonomia ottimale.

Motorizzazioni

Per quanto riguarda la meccanica, Kia ha confermato che la gamma includerà opzioni a benzina e mild hybrid. Sebbene i dettagli tecnici non siano ancora stati comunicati, è attesa la conferma del propulsore 1.0 turbo in versione da 100 CV e in una variante mild hybrid da 115 CV.

Ti potrebbe interessare:
4
Kia Seltos si presenta, il SUV coreano punta sulla tecnologia ibrida: ecco com’è fatto
Mercato
1
Kia PV5, le versioni Cargo al debutto al Commercial Vehicle Show 2026
Mercato
19
Kia EV2: prezzi da 26.600 euro per la piccola elettrica
Mercato
3
Kia Sportage, la prossima versione sarà solamente ibrida
Mercato
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.