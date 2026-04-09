Kia Sportage Black Edition: il best seller dei SUV si veste di "total black"

Il mercato dei SUV compatti si tinge di scuro. Ma con una personalità che punta dritta all’eleganza urbana. E la protagonista è la Kia Sportage. Un modello che con oltre 160.000 unità vendute ogni anno in Europa (dal lontano 1993) è stata capace di evolversi attraverso cinque generazioni. La casa coerana ha deciso quindi di rinfrescare uno dei suoi cavalli di battaglia più amati, con una versione che non passa inosservata: la Black Edition. Il “total black” abbinato a una tecnologia ibrida ormai matura e scattante.

L’impatto visivo è immediato. Dimenticate le cromature classiche. Qui tutto gioca sulle sfumature del nero lucido e del metallo scuro. Dai profili della griglia alle calotte degli specchietti, fino alle barre sul tetto ogni elemento contribuisce a creare un’immagine più grintosa e sofisticata. Anche il logo della casa coreana e il badge posteriore si adeguano al nuovo “dress code”, abbandonando i riflessi argentati per un look decisamente più minimale.

A completare l’opera troviamo i cerchi in lega da 19 pollici, ovviamente in nero lucido, incorniciati da passaruota in nero opaco che ne esaltano la muscolarità. Se scelta nella tonalità Wolf Grey, il contrasto con il tetto nero bicolore e il tetto panoramico apribile diventa un vero esercizio di design contemporaneo.

Anche l’interno si scurisce

Salendo a bordo, l’atmosfera non cambia. L’abitacolo è un trionfo di materiali ricercati, dove spiccano i sedili in Kia tex Delight, un mix riuscito tra pelle sintetica e inserti scamosciati, rigorosamente neri. La plancia è dominata dal collaudato doppio display panoramico da 12,3 pollici, che garantisce una gestione intuitiva di ogni parametro di guida, mentre il rivestimento del tetto scuro chiude il cerchio di un ambiente avvolgente e moderno.

Motorizzazioni elettrificate Full Hybrid, potenza ed efficienza

E sotto il cofano? La Black Edition debutta con la configurazione Full-Hybrid, parte fondamentale della strategia di elettrificazione del marchio. Un sistema che accoppia il propulsore 1.6 T-GDI a benzina da 180 CV con un’unità elettrica. Potenza combinata di ben 239 CV. La gestione, affidata a un cambio automatico a sei rapporti.

Un’eredità in continua crescita

Pablo Martinez Masip, Vice President di Kia Europe, ha sottolineato come la Black Edition rappresenti il perfetto punto d’incontro tra design “fuori dagli schemi” e mobilità sostenibile. Parlando di un modo per mantenere alta l’attenzione su un modello che ha già celebrato traguardi importanti, come l’edizione del 30° anniversario, confermandosi protagonista in un segmento C-SUV sempre più affollato.

L’appuntamento nelle concessionarie europee è fissato per il secondo trimestre del 2026. Quando la versione Black Edition sarà pronta a portare la sua eleganza notturna sulle strade di tutti i giorni.