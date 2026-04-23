Kia Vision Meta Turismo, la GT elettrica che guarda agli anni Sessanta

Tante le novità che molti marchi automobilistici stanno mostrando alla Milano Design Week 2026. Tra questi c’è anche Kia che all’evento milanese ha scelto di presentare il concept Vision Meta Turismo. La vettura, già anticipata in Corea a dicembre scorso in occasione dell’80° anniversario del brand, è esposta al Salone dei Tessuti di Via S. Gregorio fino al 26 aprile, insieme alla gamma di concept EV del costruttore coreano.

Il punto di partenza concettuale è quello delle Gran Turismo degli anni Sessanta (lunghi viaggi, velocità, eleganza) reinterpretato in chiave elettrica e digitale. Kia tiene a precisare che non si tratta di nostalgia, ma di un lavoro concettuale su cosa possa significare oggi un’auto ad alte prestazioni pensata per percorrere distanze elevate con il massimo del coinvolgimento. Karim Habib, responsabile globale del design Kia, l’ha definita “un veicolo che va ben oltre i confini tradizionali”.

Design e abitacolo

La silhouette è bassa e filante, con superfici dai bordi sfumati, dove ogni piano incontra l’altro senza tagli netti, quella che Kia chiama la filosofia “Opposites United” dove elementi apparentemente contraddittori si fondono tra loro. Il frontale ribassato ospita nella parte inferiore, in un apposito inserto nero, fari e telecamere. Una soluzione che accentua la sensazione di carrozzeria sospesa. Nella parte posteriore la firma luminosa a LED ultrasottile si estende orizzontalmente avvolgendo gli angoli, enfatizzando la larghezza. I designer si sono ispirati ai jet, in modo particolare al canard, la piccola ala anteriore dei caccia, ha influenzato direttamente la struttura portante dei componenti tecnici anteriori.

È però l’interno la parte più originale dell’intero progetto. Il sedile del guidatore è orientato alla guida sportiva pura con il telaio alleggerito, il tessuto a rete per la circolazione dell’aria e il cluster ultrasottile. Il sedile del passeggero, invece, può ruotare di 180° (quando il veicolo è fermo) per consentire la conversazione faccia a faccia, ed è ottimizzato per la fruizione di contenuti in realtà aumentata tramite HUD 3D.

Il volante si ispira ai controller dei gamer e gestisce tre diverse modalità: Speedster (per la guida sportiva con HUD wide-angle), Dreamer (per contesti urbani con AR) e Gamer (per le soste, con il proiettore esterno che trasforma l’auto in un piccolo cinema o sala giochi all’aperto, con altri utenti che possono partecipare in realtà aumentata). Un joystick ricrea la sensazione della leva delle marce, con suoni e vibrazioni simulate, mentre il pulsante GT Boost garantisce potenza immediata.

Per quanto affascinanti e suggestivi, spesso questi concept restano limitati all’esposizione a fiere ed eventi speciali. Per la Vision Meta Turismo, invece, le cose potrebbero essere diverse. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Kia starebbe valutando una versione di produzione come berlina elettrica GT, potenzialmente denominata EV7 o EV8. Il responsabile del design per l’Europa Oliver Samson ha confermato che il concept serve anche a raccogliere feedback dal pubblico per capire se questa direzione sia coerente con i valori del brand.