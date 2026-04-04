Kia Seltos si presenta, il SUV coreano punta sulla tecnologia ibrida: ecco com’è fatto

Chiamato come la figura mitologica greca Celtos, il SUV della Kia è giunto alla sua seconda generazione. La prima serie della Seltos venne preannunciata dal Concept SP, svelato in occasione dell’Auto Expo nel febbraio 2018. La versione definitiva arrivò in Corea del Sud il 18 luglio 2019, venendo commercializzata in vari mercati orientali ad eccezione dell’Europa, dove Kia può contare sulla Stonic e sulla XCeed. All’inizio del 2020 il SUV Seltos è stato proposto anche sui mercati nordamericani e del Messico.

La nuova generazione della Seltos garantisce per la prima volta una variante ibrida HEV accanto ai classici motori termici. La Kia Seltos 2027 vanta un design moderno che è stato aggiornato per trasmettere una sensazione di maggiore raffinatezza. L’avantreno è caratterizzato da un disegno più verticale e proporzioni massicce che richiamano le sorelle Telluride e Sportage. Il risultato del lavoro svolto dai tecnici della Kia si traduce in un SUV più massiccio, più largo e più spazioso rispetto alla serie precedente.

Molteplici opzioni di propulsione

Nel sempre più popolato segmento dei B-SUV globali il nuovo modello presenta un passo più lungo, maggiore larghezza e un abitacolo super spazioso. Kia ha scelto di creare una vettura dal profilo squadrato per garantire maggiore capacità di carico. La grande novità è la motorizzazione ibrida HEV, disponibile con tre powertrain differenti: un benzina aspirato 2.0 litri, un turbo 1.6 litri e il nuovo sistema full hybrid, lanciando un messaggio ai competitor.

Il sistema ibrido dovrebbe avere un quattro cilindri turbo associato a due motori elettrici, con trazione anteriore di serie e integrale opzionale tramite sistema e-AWD elettrificato. Inoltre per i puristi ci sono i motori aspirati da 2.0 litri e turbo da 1.6 litri. Il motore da 2.0 litri è proposto negli allestimenti LX, S, EX e X-Line, mentre il 1.6T sarà disponibile solo nell’allestimento X-Line. L’arrivo sul mercato americano dei motori da 2.0 litri e 1.6T è previsto per il secondo trimestre del 2026. I prezzi e le specifiche tecniche saranno annunciate nel corso delle prossime settimane.

Abitacolo hi-tech

Grazie a spazi maggiori rispetto alla gen precedente l’auto presenta un ambiente comfotevole e digitalmente evoluto, caratterizzato da un doppio schermo panoramico da 12,3 pollici, illuminazione ambientale personalizzabile e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, inclusi aggiornamenti OTA e funzioni avanzate di guida assistita.

Il SUV integra assistenti vocali all’avanguardia, connettività completa smartphone e un pacchetto completo di ADAS con sistemi di prevenzione collisioni, cruise control adattivo e assistenza avanzata alla guida autostradale. Il modello entrerà in commercio negli Stati Uniti nel corso del 2026, mentre la versione elettrificata arriverà entro fine anno. Magari la versione ibrida potrebbe anche sbarcare in Europa, dando una alternativa in più al listino Kia.