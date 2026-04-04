Hyundai Boulder Concept: il gigante d’acciaio che sfida l’America

Al New York International Auto Show 2026 Hyundai Motor Company ha sorpreso tutti con un debutto fuori programma: il Boulder Concept, un SUV imponente che va ben oltre il semplice esercizio di stile. Dietro le sue forme muscolari si nasconde infatti un messaggio chiarissimo: Hyundai è pronta a entrare nel mondo dei pickup a telaio separato, uno dei territori più competitivi e simbolici del mercato americano.

Questo concept anticipa una futura piattaforma “body on frame" – quella con telaio a longheroni tipica dei veri fuoristrada e dei pickup – che darà vita, entro il 2030, al primo pickup midsize del marchio destinato agli Stati Uniti.

La filosofia “Art of Steel”

Il Boulder Concept inaugura un nuovo linguaggio stilistico chiamato “Art of Steel”, che esalta le qualità dell’acciaio trasformandole in design. Il risultato è una carrozzeria che appare solida, scolpita, quasi architettonica. La silhouette è alta e squadrata, con superfici tese a garantire a prima vista la sensazione di solidità e robustezza che si aspetta l’utente tipo di questo segmento.

Fuoristrada vero

Non bisogna guardare al Boulder come ad un concept da “passerella" perché il pick-up Hyundai è progettato pensando all’off-road più impegnativo. Tra le caratteristiche principali troviamo pneumatici da 37 pollici, grande altezza da terra, angoli d’attacco – anteriori e posteriori – ottimizzati per ostacoli estremi ed elevata capacità di guado. A bordo si aggiunge un sistema digitale avanzato che funge da assistente off-road, aiutando il guidatore a scegliere le traiettorie migliori nei passaggi più difficili.

Hyundai ha curato anche gli aspetti pratici, introducendo soluzioni pensate per l’uso reale tra cui:

portellone posteriore con apertura doppia per maggiore versatilità;

lunotto abbassabile elettricamente per carichi lunghi;

portapacchi rinforzato

Le portiere posteriori controvento facilitano poi l’accesso all’abitacolo e rendono più semplice caricare oggetti ingombranti.

Pratico, resistente e funzionale l’abitacolo segue la stessa filosofia con materiali robusti impiegati nelle zone di maggiore utilizzo, comandi fisici facili da usare e dettagli come i tavolini pieghevoli rendono il Boulder un compagno ideale per lavoro e tempo libero.

Un progetto americano

Hyundai non lascia spazio a dubbi: questo progetto è pensato specificamente per gli Stati Uniti. I futuri modelli basati su questa piattaforma saranno progettati in America e sviluppati appositamente per il mercato americano. E come se non bastasse costruiti negli Stati Uniti e realizzati con acciaio prodotto da Hyundai Steel. Una strategia chiara per competere direttamente con i protagonisti locali.

Il Boulder Concept è solo l’inizio, ma indica con precisione la direzione del costruttore coreano. Con l’arrivo di un pickup midsize entro il 2030 e un piano che prevede decine di nuovi modelli per il Nord America, Hyundai punta a diventare un protagonista anche nei segmenti più tradizionali del “Nuovo Mondo". La sfida è iniziata.