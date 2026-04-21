Hyundai e TVS Motor insieme per sviluppare un tre ruote elettrico per la città

Grazie all’elettrico i veicoli a tre ruote stanno conoscendo una nuova stagione di vitalità e interesse. Ne sono un esempio, pur con tutte le differenze del caso, soluzioni come l’Aptera (il tre ruote a ricarica solare pensata per l’efficienza estrema), o a scooter urbani come il Piaggio MP3 o lo Yamaha Tricity o, ancora, al nuovo Fiat Tris, il veicolo commerciale pensato per la logistica che omaggia la celebre Piaggio Ape. Se in Europa questi veicoli sono più marginali, in India sono invece uno dei principali mezzi di trasporto urbano. In questo contesto Hyundai Motor e TVS Motor hanno firmato un accordo di co-sviluppo per realizzare un veicolo elettrico a tre ruote destinato al mercato indiano della mobilità urbana.

Cosa prevede l’accordo tra Hyundai e TVS Motor

La partnership era stata anticipata al Bharat Mobility Global Expo 2025 con la presentazione di un concept, e si formalizza ora con una divisione precisa dei ruoli. Hyundai guiderà il progetto di design portando le sue risorse di ricerca e sviluppo, mentre TVS Motor metterà a disposizione la piattaforma elettrica per tre ruote, la conoscenza del mercato locale e la propria rete produttiva e distributiva in India. La firma è avvenuta alla presenza del Ministro del Commercio, Industria e Risorse della Corea del Sud, a testimonianza del rilievo istituzionale che i due Paesi attribuiscono alla collaborazione.

Come detto, i tre ruote sono una categoria di veicolo molto diffusa in India per gli spostamenti brevi in città. Il mercato degli autorickshaw (i veicoli a tre ruote aperti usati come taxi per tratte di breve percorrenza) è enorme e in fase di rapida elettrificazione.

Il veicolo sarà sottoposto a un processo di test, localizzazione e certificazione per soddisfare gli standard normativi indiani prima di arrivare sul mercato. La produzione avverrà negli stabilimenti indiani di TVS, che si occuperà anche delle vendite. L’accordo prevede esplicitamente anche la possibilità di esportare il modello verso altri mercati.

Per Hyundai si tratta di un passo coerente con la strategia dichiarata nell’Investor Day del 2025, quando l’azienda sudcoreana aveva annunciato l’intenzione di sviluppare il primo veicolo elettrico progettato specificamente per il mercato indiano. Sono stati già costituiti i rispettivi team per accelerare i tempi di sviluppo e ottenere le approvazioni normative necessarie alla commercializzazione.