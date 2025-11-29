Novità FIAT 2026, arriva Tris: sembra la mitica Ape ma è 100% elettrico

Il CEO di FIAT, Olivier François, lo ha anticipato e ne abbiamo scritto proprio pochi giorni fa: nel 2026 arriva Tris. Di che modello stiamo parlando? Bisogna tornare alla fine di maggio quando la casa automobilistica svelò le prime immagini di questo veicolo. Ad una rapida occhiata sembra un rivisitazione della mitica Piaggio Ape, ma invece si tratta di veicolo sviluppato da FIAT Professional. Similmente al modello di casa Piaggio, dispone di 3 ruote e si tratta sempre di un mini cargo per l’utilizzo urbano. La novità è che a muoverlo c’è un motore 100% elettrico.

Quando fu presentato, FIAT fece sapere che la commercializzazione sarebbe partita in Africa e Medio Oriente e che in futuro sarebbe arrivato anche in Europa. Adesso abbiamo una data perché Olivier François ha detto che Tris arriverà entro il primo semestre del 2026.

ARRIVA TRIS: ECCO COM’È FATTO

FIAT Tris nasce per assolvere ad un’ampia gamma di applicazioni professionali, tra cui consegna dell’ultimo miglio, servizi in loco e logistica urbana. Sarà proposto in 3 versioni distinte: cabinato, con pianale e con cassone. Diamo un po’ di numeri. Lungo appena 3,17 metri, offre un pianale di carico di circa 2,25 metri quadrati utili, con la capacità di trasportare un euro pallet. La portata utile omologata massima è pari a 540 kg. Stile che richiama la Piaggio Ape del passato ma la dotazione è certamente moderna dato che a bordo troviamo un quadro strumenti digitale da 5,7 pollici che mostra tutte le informazioni essenziali di guida. La dotazione prevede anche una presa USB-C, una presa da 12V, cinture di sicurezza a tre punti e fari anteriori a LED.

MOTORE E AUTONOMIA

Per Tris, FIAT ha scelto un motore elettrico da 9 kW alimentato da una batteria con una capacità di 6,9 kWh per un’autonomia di circa 90 km (ciclo WMTC), quanto basta per le necessità degli spostamenti urbani. Si tratta della stessa batteria utilizzata anche sula microcar Topolino. La velocità massima di FIAT Tris è di 45 km/h. Si ricarica da una normale presa di corrente dallo 0 all’80% in sole 3 ore e mezza, raggiungendo la carica completa in 4 ore e 40 minuti.

La versione con cassone è una soluzione pensata per il trasporto di merci di vario genere. Invece, le versioni con pianale e cabinato rappresentano la base ideale per allestimenti personalizzati realizzati da specialisti in collaborazione con i partner certificati di FIAT Professional o direttamente dai clienti. Non rimane, quindi, che attendere la sua presentazione ufficiale.