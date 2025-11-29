Mazda 6e affronta il test dell'alce, prova superata? | Video

Mazda 6e è una berlina elettrica che la casa automobilistica ha introdotto sul mercato da poco ed è frutto della collaborazione con il partner cinese Changan. Infatti, prima di arrivare in Europa, questo modello è stato commercializzato in Cina con il nome di Mazda EZ-6. Due sono le versioni con cui viene proposta, entrambe con un singolo motore elettrico. Quello che cambia è potenza, batteria e quindi l’autonomia. Un modello dalle caratteristiche tecniche interessanti e che di recente è stato testato dai colleghi spagnoli del magazine Km77, specializzato in test e prove su strada. In particolare, la berlina elettrica è stata sottoposta ad un test di slalom e al temibile test dell’alce per valutare il suo comportamento dinamico. Come si è comportata la nuova Mazda 6e? Spoiler, bene.

LA MAZDA 6E DELLA PROVA

La Mazda 6e utilizzata per i test dinamici era nella versione Long Range che adotta un motore elettrico da 180 kW (245 CV) e 320 Nm di coppia alimentato da una batteria con una capacità di 80 kWh per un’autonomia di oltre 550 km. La vettura era nell’allestimento Takumi Plus e adottava pneumatici Michelin e-Primacy 245/45 R19 102Y.

TEST DELL’ALCE

Partiamo dal test dell’alce o moose test, una prova molto particolare che nel passato ha fatto vittime illustri. Non possiamo non ricordare cose successe alla prima Mercedes Classe A che fallì clamorosamente il test. Da allora, il test dell’alce ha assunto un’importanza ancora maggiore nel verificare la dinamica di guida e la sicurezza di una vettura. Come si svolge il test? Semplificando, prevede che il conducente mantenga la vettura ad una velocità costante fino ad un certo punto ben preciso per poi effettuare una sterzata improvvisa per simulare una manovra di emergenza per evitare un ostacolo presente sulla strada. Successivamente, effettua una sterzata nel verso opposto per tentare di rientrare nella corsia di marcia. La prova consiste nel ripetere progressivamente questa manovra a velocità sempre crescenti, fino a che l’auto non perde aderenza o inizia a sbandare.

Dunque, come si è comportata la nuova Mazda 6e? Come al solito viene prima effettuato un passaggio al “buio”, cioè senza conoscere le reazioni della vettura. Con una velocità di entrata di 75 km/h è stato urtato un cono che delimita le corsie ma il tester racconta che le sensazioni alla guida sono state buone. L’auto, cioè, si è comportata bene, rispondendo correttamente agli input delle sterzo. Alla fine, la Mazda 6e è stata in grado di superare il test dell’alce con una velocità di entrata di 76 km/h, migliore di quanto fatto dalle Volkswagen ID.7 o Hyundai IONIQ 6 testate dai colleghi spagnoli. I movimenti della carrozzeria sono ben controllati sebbene la vettura non risulti particolarmente agile. Secondo il tester, la dotazione degli pneumatici non è la scelta migliore per attentare il sottosterzo. In ogni caso, le reazioni sono state buone e l’intervento del controllo di stabilità è stato preciso ed affidabile. Dunque, prova superata.

IL TEST DELLO SLALOM

La berlina elettrica è stata sottoposta anche ad un test dello slalom. Il tester rileva innanzitutto che dal momento in cui si preme l’acceleratore alla risposta dell’auto passa diverso tempo. Da questo punto di vista non sembra un’auto elettrica. A parte questo dettaglio, poi la Mazda 6e raggiunge rapidamente la velocità di “crociera” per affrontare il test. Il rollio è ben controllato ma secondo il tester è superiore a quello di modelli come la Volkswagen ID.7. Come nel test dell’alce, anche qui la berlina elettrica non appare particolarmente agile. In ogni caso, le reazioni al volante sono corrette e gli aiuti alla guida intervengono solo quando necessario per mantenere tutto sotto controllo.