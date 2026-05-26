Mazda CX-6e, svelati gli interni ispirati all'estetica giapponese

Con la nuova CX-6e, Mazda ha scelto di fare degli interni il principale campo di espressione del modello. Un approccio che si discosta dalla tendenza dominante (quella dei maxi schermi e delle superfici lucide) e che punta invece sulla qualità percepita, la piacevolezza al tatto e la coerenza stilistica.

Un abitacolo ispirato al concetto giapponese del Ma

Il progetto degli interni della Mazda CX-6e è stato sviluppato con un contributo determinante del centro di design europeo di Mazda. Il riferimento culturale scelto da Mazda è il Ma. È il principio estetico giapponese che valorizza equilibrio, armonia e gestione consapevole dello spazio. In termini pratici si traduce in una plancia a sviluppo orizzontale, pulita e ordinata, con una firma luminosa integrata che accentua la percezione di ampiezza. Il tetto panoramico a tutta lunghezza completa il quadro, favorendo l’ingresso della luce naturale e amplificando la sensazione di apertura. Così Jo Stenuit, responsabile del Design di Mazda Motor Europe:

“Con la Mazda CX-6e, la nostra ambizione era creare un abitacolo che trasmettesse passione e un forte senso di umanità anche nell’era dell’elettrificazione. Il risultato è un ambiente moderno e tecnologicamente avanzato, ma al contempo accogliente e autenticamente Mazda”.

Comandi e display seguono una logica intuitiva pensata per ridurre le distrazioni durante la guida. Il layout essenziale migliora anche la vivibilità a bordo, con uno spazio percepito maggiore sia per i passeggeri anteriori sia per quelli posteriori.

Colori e finiture

Per gli interni sono disponibili tre opzioni, tutte con rivestimenti Maztex: il beige caldo e il nero (entrambi nell’allestimento Takumi) e il bicolore ametista e bianco (Takumi Plus). L’ispirazione cromatica arriva dall’arte giapponese, in modo particolare dalle opere del pittore Hiroshi Senju, con l’obiettivo di creare combinazioni equilibrate e senza tempo.

“Coordinando con attenzione toni, texture e illuminazione, abbiamo cercato di progettare un abitacolo capace di favorire il relax e il benessere”, ha spiegato Alena Gersonde, Senior Designer Colour & Material Design di Mazda Motor Europe.

Caratteristiche tecniche e prezzi

La Mazda CX-6e è un SUV da 4,85 metri con batteria LFP da 78 kWh e motore posteriore da 258 CV e 290 Nm. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP raggiunge i 484 km (nella versione con cerchi da 19”) e i 468 km (in quella con cerchi da 21”). La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 165 kW, con il passaggio dal 10 all’80% in circa 24 minuti. In Italia arriverà in estate con prezzi a partire da 46.750 euro.