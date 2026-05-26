Cerca

La "Luce" spegne il mito del Cavallino?

Dopo la Purosangue riusciranno da Maranello a dimostrare che i critici si sbagliavano anche questa volta?

La "Luce" spegne il mito del Cavallino?
Vai ai commenti
Redazione
Redazione
Pubblicato il 26 mag 2026
Aggiungi HDmotori come Fonte preferita su Google

C’è qualcosa di profondamente simbolico nella perdita in Borsa del titolo Ferrari dopo la presentazione della nuova Luce, la prima auto 100% elettrica di Maranello. La Luce è stata la “scintilla” che ha accelerato una crisi di fiducia iniziata mesi fa. Tutto parte dal Capital Markets Day di gennaio: Ferrari presenta al mercato le nuove guidance con numeri tutt’altro che deboli, ma il  problema – appare subito – chiaro – sono sempre le aspettative.

Negli ultimi anni Ferrari è stata valutata come una luxury company con una vena da titolo tech-growth: ovvero margini elevatissimi, crescita costante e grande desiderabilità. Ma quando da Maranello avvisano di voler abbassare il target sull’elettrico dal 40 al 20% della gamma, molti investitori leggono il segnale in modo opposto rispetto agli appassionati. Per i puristi è una buona notizia, per la finanza significa che Ferrari intravede un rallentamento della domanda globale.

Da quel momento il titolo inizia a perdere terreno, arrivano le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e un clima nervoso nel settore automotive di lusso. La presentazione della Luce arriva forse in uno dei momenti peggiori, ovvero quando il mercato mondiale sta dubitando dell’elettrico premium.

Non è un caso infatti che Ferrari non abbia presentato una hypercar estrema capace di scioccare il mondo, ma una granturismo elettrica a quattro porte e cinque posti: un’auto che sembra voler conciliare due anime incompatibili, l’élite del marchio e la nuova mobilità globale.

E anche se a Maranello hanno costruito il valore del brand su basi opposte, sarebbe un errore liquidare tutto troppo in fretta. Perché la storia recente della Casa di Maranello insegna che i puristi spesso protestano… salvo poi comprare anche i SUV.

Quando Ferrari Purosangue venne annunciata, scoppiò infatti una rivolta molto simile. “Ferrari non deve fare SUV”, “è la fine del marchio”, “Enzo Ferrari si rivolterebbe nella tomba”: il dibattito era identico a quello che vediamo oggi sulla Luce. Poi però il mercato ha raccontato una storia diversa. Purosangue è diventato uno dei modelli più richiesti della gamma, con liste d’attesa e margini altissimi diventando anch’esso un grande oggetto del desiderio.

Purosangue però resta una Ferrari nel senso emotivo del termine: motore termico, sound, meccanica estrema, teatralità. La Luce invece tocca il cuore stesso dell’identità Ferrari. Ed è qui che il mercato comincia davvero ad avere paura.

Dal 2019 al 2025 Ferrari ha quasi raddoppiato i ricavi, passati da 3,7 a oltre 7 miliardi di euro, mentre le consegne sono cresciute molto più lentamente, da poco più di 10 mila a circa 13.600 vetture. La crescita è arrivata soprattutto dall’aumento del prezzo medio di vendita – supportato dalle personalizzazioni – e dai modelli ad alta marginalità.

Ma questo modello ha un limite: più si sale nel lusso assoluto, più diventa difficile continuare a espandere margini senza aumentare davvero i volumi. E nell’elettrico questo

Porsche, Lamborghini e altri marchi premium hanno però già rallentando i programmi EV dopo una domanda inferiore alle aspettative. Ferrari entra dunque nel mercato elettrico proprio mentre l’entusiasmo globale per le auto elettriche di lusso sta iniziando a raffreddarsi. Il rischio è evidentemente elevato…

Ferrari probabilmente venderà moltissime Luce, ci saranno liste d’attesa e clienti entusiasti, esattamente come successo con Purosangue. Ma il vero tema non è commerciale, è simbolico. Perché oggi, per la prima volta, il mercato si sta chiedendo: Ferrari può continuare a essere Ferrari anche senza un possente motore termico?

E forse anche stavolta da Maranello riusciranno a dimostrare che i critici si sbagliavano. Ma oggi il dubbio resta enorme: si può davvero elettrificare un mito senza spegnerlo? A voi l’ardua sentenza….

Ti potrebbe interessare:
2
La Tesla Roadster si farà: dopo nove anni, confermato il sito produttivo
Mercato
Il restomod della Range Rover che monta un V8 da 800 CV
Mercato
Skoda Kylaq: in Europa a meno di 20.000 euro per rispondere ai cinesi?
Mercato
Mercato auto usate +5,6% a marzo 2026: confermato il trend positivo
Auto Usate
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.