Nuova Mazda CX-5, in Italia con un'offerta di lancio davvero interessante

Cinque milioni di unità vendute nel mondo. Un risultato raggiunto nel corso del 2025 che mostra il gradimento del mercato nei confronti della Mazda CX-5. Ora la nuova generazione arriva anche in Italia, con un’offerta di lancio molto intrigante e un inedito approccio alla manutenzione.

L’offerta di lancio

La terza generazione è disponibile da oggi nelle concessionarie italiane con un’offerta di lancio valida fino al 31 marzo. Il prezzo di ingresso si attesta a 32.900 euro per i nuovi clienti, in caso di permuta con finanziamento Mazda Advantage, con una rata mensile da 279 euro e tasso agevolato al 4,99%. Chi è già cliente Mazda accede a condizioni migliori, con un prezzo che scende a 31.400 euro e una rata da 260 euro al mese.

L’approccio alla manutenzione

La novità più concreta di questo lancio non riguarda il listino. Con la nuova CX-5 debutta il Mazda Service Pack, un programma di manutenzione prepagata sviluppato internamente che include tre tagliandi omaggio, il prezzo della manutenzione bloccato al momento dell’acquisto, il soccorso stradale e la copertura delle spese accessorie.

Sul piano del prodotto, Mazda sceglie la continuità. Il linguaggio stilistico Kodo rimane il riferimento, con un lavoro di perfezionamento delle proporzioni e della qualità percepita piuttosto che una rottura con il passato. L’equipaggiamento di serie cresce rispetto alle generazioni precedenti, a fronte di un prezzo di ingresso costruito per risultare competitivo nella versione Prime Line.

La nuova Mazda CX-5

La nuova CX-5 è il terzo modello del marchio giapponese a superare il traguardo dei cinque milioni di unità vendute. Lo ha fatto dopo la Mazda 323 e la Mazda3, ma la CX-5 ci è riuscita in meno tempo. Diverse le novità rispetto alla generazione precedente.

Le misure crescono e si attestano a 4.690 mm di lunghezza, 1.860 mm di larghezza e 1.695 mm di altezza, con un passo di 2.815 mm. La capacità del bagagliaio raggiunge i 583 litri, espandibili fino a 2.019 litri abbattendo gli schienali posteriori. Gli interni segnano un salto generazionale netto, con una plancia dal disegno minimalista, quadro strumenti digitale da 10,25” e display centrale da 12,9” (o 15,6 pollici a seconda dell’allestimento).

Sul fronte motori, al momento è disponibile una sola versione, il quattro cilindri benzina e-Skyactiv G 2.5 da 2.500 cc con tecnologia mild-hybrid Mazda M Hybrid a 24V. Un motore che eroga una potenza di 141 CV e una coppia di 238 Nm. La trasmissione è un automatico a sei rapporti, con la trazione integrale disponibile come optional.