Mazda CX-5 è un successo globale: 5 milioni di unità vendute mentre arriva la nuova generazione

Mazda CX-5 ha raggiunto il traguardo dei 5 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo che dimostra ancora una volta il grande successo di questo SUV che da poco è stato rinnovato con l’introduzione di una nuova generazione. Dopo Mazda 323 e Mazda3, è il terzo modello della casa automobilistica giapponese a raggiungere e superare questo traguardo. Mazda CX-5 è commercializzata in oltre 100 Paesi e regioni nel mondo. La produzione della prima generazione era iniziata nel 2011 presso lo stabilimento di Ujina n. 2. Da allora, visto il successo, Mazda ha iniziato a produrre la sua CX-5 anche in altri impianti per soddisfare la crescente richiesta globale.

La nuova CX-5 è stata presentata in Europa a luglio 2025 e, dopo il debutto europeo, sarà lanciata in Nord America e in Giappone nella primavera 2026.

LA NUOVA MAZDA CX-5

Il nuovo SUV avrà quindi il compito di continuare il successo della CX-5. Mazda ha evoluto lo stile del SUV, mantenendo, comunque, quella silhouette che da sempre lo caratterizza. Le misure sono 4.690 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.695 mm altezza, con un passo di 2.815 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 583 litri che possono salire a 2.019 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Salto generazionale importante per quanto riguarda gli interni, molto più moderni e con una migliore dotazione tecnologica. Stile minimalista per la plancia e dietro al volante multifunzione troviamo il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, mentre centralmente è stato collocato il display da 12,9 pollici o da 15,6 pollici, a seconda dell’allestimento, del rinnovato sistema infotainment.

Per quanto riguarda, invece, i motori, al momento c’è solamente l’unità a benzina e-Skyactiv G 2.5 con tecnologia mild-hybrid Mazda M Hybrid a 24V. Si tratta di un 4 cilindri di 2,5 litri in grado di arrivare ad erogare una potenza di 141 CV e una coppia di 238 Nm. Unità abbinata ad un cambio automatico a 6 rapporti e volendo c’è anche la trazione integrale.

PREZZI MAZDA CX-5 2026

Quanto costa l’ultima generazione del SUV giapponese? Si parte da 35.900 euro.