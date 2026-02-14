Nuova Mazda CX-5 vs Hyundai Tucson, sfida tra SUV ibridi: confronto, versioni e prezzi

La terza generazione della Mazda CX-5 ha debuttato da poco. Il salto generazionale è stato decisamente molto importante: leggermente più grande, interni più curati e più tecnologia, queste alcune delle principali novità del SUV. Un rinnovamento che permetterà alla CX-5 di poter competere in un segmento, quello dei SUV che in Europa è sempre più combattuto. Tra gli avversari c’è sicuramente la Hyundai Tucson, un modello molto apprezzato che nel 2026 ha ricevuto alcuni aggiornamenti sul fronte delle motorizzazioni ibride. Mettiamo quindi a confronto la nuova Mazda CX-5 con la Hyundai Tucson per scoprire caratteristiche e differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Mazda CX-5 misura 4.690 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.695 mm altezza, con un passo di 2.815 mm. E lo spazio per i bagagli? Complessivamente ci sono quindi 583 litri che possono salire a ben 2.019 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Forme massicce con passaruota muscolosi. Rispetto alla precedente generazione, le prese d’aria nel paraurti sono state allargate, mentre i nuovi gruppi ottici “curvano" verso la griglia che presenta un nuovo motivo e inserti cromati più sottili. Al posteriore sono presenti i nuovi gruppi ottici e tra di loro troviamo il lettering “MAZDA".

Andiamo a scoprire la Hyundai Tucson che misura 4.510 mm lunghezza x 1.865 mm larghezza x 1.650 mm altezza, con un passo di 2.680 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono invece 577 litri. Per quanto riguarda il look, davanti troviamo i gruppi ottici Parametric Jewel e un’ampia calandra con al centro il logo della casa automobilistica coreana. La linea del tetto termina con uno spoiler dove troviamo la terza luce di stop, mentre dietro sono presenti gruppi ottici uniti tra loro da una barra luminosa.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della nuova Mazda CX-5 possiamo subito notare un ambiente dallo stile minimalista come va di moda oggi. Presente, ovviamente, molta tecnologia. Dietro al nuovo volante multifunzione è presente la strumentazione digitale da 10,25 pollici, mentre centralmente c’è il display touch da 12,9 o da 15,6 pollici, a seconda dell’allestimento, del sistema infotainment. Sul tunnel centrale sono presenti il selettore della trasmissione, alcuni comandi fisici e l’immancabile pad per la ricarica wireless degli smartphone. Su alcuni allestimenti c’è il tetto panoramico in vetro.

Passiamo agli interni della Hyundai Tucson dove troviamo la plancia dominata da un ampio pannello in cui sono presenti i display della strumentazione (12,3 pollici) e del sistema infotainment vero e proprio (12,3 pollici). Non mancano, comunque, una serie di comandi fisici tra cui quelli per la gestione del climatizzatore. La console centrale integra il pad per la ricarica wireless degli smartphone e due portabicchieri. Il selettore della trasmissione, invece, è collocato sul piantone dello sterzo.

MOTORI

Per il momento, la nuova Mazda CX-5 è proposta con una sola motorizzazione, sebbene in futuro ne arriveranno di ulteriori. Sotto al cofano troviamo quindi un motore benzina e-Skyactiv G 2.5 in abbinamento alla tecnologia mild-hybrid Mazda M Hybrid a 24V. Più nel dettaglio, 4 cilindri di 2,5 litri in grado di arrivare ad erogare una potenza massima di 141 CV. La trasmissione è affidata ad un cambio automatico a 6 rapporti. Volendo c’è anche la versione con trazione integrale.

Più articolata, invece, la gamma di motorizzazioni della Hyundai Tucson. Partiamo innanzitutto dalla versione Full-Hybrid da 239 CV basata sul 1.6 T-GDI, con cambio automatico a 6 rapporti e in versione 2WD o 4WD. Disponibili anche le opzioni mild hybrid a 48 volt sia benzina 1.6 T-GDI 160 CV 2WD (MT o DCT) sia diesel 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT. Completa la gamma la versione Plug-in Hybrid da 253 CV, capace di percorrere fino a 66-71 km in modalità 100% elettrica (WLTP). Modello che si può avere con trazione anteriore o integrale.

PREZZI

Nuova Mazda CX-5 parte da 35.900 euro. Il listino della Hyundai Tucson attacca invece da 34.100 euro.