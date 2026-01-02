Promozione Mazda CX-5 2026, vantaggi sia per i nuovi che per i già clienti Mazda

Mazda CX-5 è stata rinnovata da poco con una nuova generazione che abbiamo già avuto modo di vedere da vicino. Sino al 28 febbraio 2026, il SUV è proposto con una promozione legata al finanziamento Mazda Advantage e al programma Premiere Choice che offre specifici vantaggi per i nuovi e per i già clienti della casa automobilistica.

NUOVA MAZDA CX-5

Ricordiamo che nuova Mazda CX-5 2026 misura 4.690 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.695 mm altezza, con un passo di 2.815 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono invece 583 litri che possono salire a ben 2.019 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Per il momento, la nuova Mazda CX-5 si potrà avere con il motore benzina e-Skyactiv G 2.5 abbinato alla tecnologia mild-hybrid Mazda M Hybrid a 24V. Si tratta di un 4 cilindri di 2,5 litri in grado di arrivare ad erogare una potenza massima di 141 CV (104 kW) e una coppia di 238 Nm. I prezzi? Il nuovo SUV è proposto ad un prezzo di partenza di 35.900 euro.

L’OFFERTA: FINANZIMENTO, SCONTI, RATE E INTERESSI

Due le offerte, quella per i nuovi clienti e quella per i già clienti Mazda. Entriamo più nei dettagli.

Per i nuovi clienti c’è l’Offerta Premiere Choice: fino a 3.000 euro di vantaggi in caso di permuta con un tasso al 3,99%.

Prezzo promozionale 32.900 euro

Con Mazda Advantage da 279 euro/MESE

TASSO 3,99% TAEG FISSO 5,05%

36 rate con anticipo 6.710 euro

Al termine il SUV si può restituire, sostituirlo o saldarlo a 19.386 euro

Prezzo promo in caso di permuta 32.900 euro, anticipo 6.710 euro; importo totale del credito 26.190 euro, da restituire in 36 rate mensili ognuna di 278,77 euro, ed un VFG pari alla maxi rata finale di 19.386 euro, importo totale dovuto dal consumatore 29.659,69 euro. TAN 3,99% (tasso fisso) – TAEG 5,05% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 2.832,72 euro, istruttoria 399 euro, incasso rata 4,50 euro cad. a mezzoSDD, produzione e invio lettera conferma contratto 1,00 euro; comunicazione periodica annuale 1,00 euro cad.; imposta sostitutiva (o imposta di bollo): 66,47 euro.

Vediamo, adesso, l’offerta per i già clienti Mazda. In questo caso abbiamo Premiere Choice Plus: fino a 4.500 euro euro di vantaggi in caso di permuta, con un tasso promozionale al 2,99%.

Prezzo promozionale da 31.400 euro

Con Mazda Advantage da 260 euro/MESE

TASSO 2,99% TAEG FISSO 4,00%

36 rate con anticipo 5.210 euro

Al termine il SUV si può restituire, sostituirlo o saldarlo a 19.386 euro