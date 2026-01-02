Toyota GR86 Outroad, adesso è pronta per affrontare anche fango e sabbia

Auto sportive trasformate per affrontare con disinvoltura percorsi in off-road? Ci ha pensato Lamborghini con la Huracan Sterrato e Porsche con la 911 Dakar giusto per fare alcuni esempi. Ma se le case automobilistiche non intervengono direttamente, ci pensano i preparatori a realizzare qualcosa di davvero speciale. Ecco, per esempio, quello che ha realizzato il tuner giapponese Kuhl Racing che ha deciso di prendere la Toyota GR86 che tutti ben conosciamo, per trasformarla in un mezzo in grado di affrontare davvero quasi ogni tipo di terreno. Il risultato è la nuova Toyota GR86 Outroad che si potrà ammirare al Salone dell’Auto di Tokyo che prenderà il via tra pochi giorni.

PRONTA A TUTTO

Innanzitutto, il tuner è intervenuto sull’aspetto, con un body kit specifico che include nuovi paraurti anteriori e posteriori che integrano prese d’aria più grandi e piastre paramotore. Ci sono poi nuovi e più ampi parafanghi che permettono di lasciar spazio all’utilizzo di pneumatici specifici per l’off-road. Sul tetto della sportiva è stato collocato un portapacchi su cui è montata una barra a LED per fornire un’illuminazione aggiuntiva. Al posteriore troviamo invece una copertura per il lunotto con ampie feritoie, uno spoiler maggiorato e nuovi fari. Per la Toyota GR86 Outroad, a disposizione ci sono cerchi forgiati neri da 18 pollici di Verz Wheels. Curiosità, il tuner giapponese afferma di essersi ispirato a Mad Max per realizzare questa vettura.

Ovviamente il lavoro di trasformazione non è solamente estetico. Rispetto al modello di serie, la GR86 presenta adesso una maggiore altezza da terra (+76 mm), grazie all’utilizzo di nuove sospensioni. Opzionalmente si può dotare la sportiva giapponese anche di sollevatore idraulico che permette di alzare l’auto di ulteriori 40 mm. Anche l’impianto frenante è stato rivisto. Sotto il cofano, il motore boxer da 2,4 litri è stato dotato di un kit turbo Trust e di una centralina riprogrammata. Rispetto ai 235 CV originali, la potenza massima dovrebbe salire di circa 50 CV grazie agli interventi sul motore.

PREZZI

Non si tratta di un concept in quanto il tuner ha deciso di offrire nel corso del 2026 un kit che permetterà di trasformare la Toyota GR86 nella versione Outroad. Il kit completo (interventi sul motore a parte) costa 4.150.000 yen (circa 22.500 euro) ma Kuhl Racing permette di acquistare solamente alcuni kit parziali per la personalizzazione della propria GR86.