Nuova BMW X5, tempo di test invernali in Svezia | Foto spia

La BMW X5 si appresta ad evolvere con l’introduzione della nuova generazione che abbraccerà il nuovo linguaggio di design Neue Klasse che cambierà soprattutto il frontale del SUV. Lo sviluppo sta andando avanti e il nuovo SUV sta affrontando in questo periodo i consueti test invernali in Svezia dove la casa automobilistica dispone di un avanzato test center. Molti costruttori in questo periodo portano i loro nuovi modelli in Nord Europa per testarli in condizioni climatiche estreme. Le foto spia ritraggono la versione endotermica della nuova BMW X5. Ricordiamo, infatti, che il nuovo SUV sarà proposto con diverse motorizzazioni, anche 100% elettriche. Inoltre, nel corso del 2028 arriverà pure una variante dotata di un powertrain Fuel Cell. Tornando alle foto spia, la nuova BMW X5 appare ancora camuffata con pellicole a coprire la carrozzeria.

TUTTA NUOVA

Il nuovo linguaggio di design ha fatto il suo debutto sulla rinnovata BMW iX3. Come già si intravede sotto al camuffamento, niente doppio rene XXL e al suo posto una soluzione molto più discreta. Davanti, poco sopra la targa, si intravedere una griglia aggiuntiva, segno che si tratta verosimilmente di un modello endotermico. Rivisti pure i fari che possono contare su di una rinnovata firma luminosa, simile a quella vista sulla nuova BMW iX3. Al posteriore, invece, nuovi gruppo ottici a sviluppo orizzontale, più sottili rispetto a quelli dell’attuale modello. Compressivamente, grazie la nuovo linguaggio di design Neue Klasse, il SUV tedesco dovrebbe presentare un look più sportiveggiante sebbene le forme rimarranno sempre massicce.

Le nuove foto spia mostrano l’abitacolo. La nuova BMW X5 potrà contare sul sistema Panoramic iDrive che ha debuttato sempre sulla nuova BMW iX3. Dunque, niente strumentazione digitale e al suo posto il BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni lungo tutta la larghezza del parabrezza, da un montante all’altro. Non mancherà comunque un ampio display centrale per il sistema infotainment.

ANCHE FUEL CELL

Sebbene i dettagli sulle motorizzazioni non siano ancora chiari, sappiamo di certo che nel 2028 arriverà, come accennato all’inizio, una variante con un sistema Fuel Cell frutto di un progetto congiunto con Toyota. Per il resto, il nuovo SUV sarà offerto con unità benzina (probabilmente Mild Hybrid), Plug-in ed elettriche. Il modello elettrico, in particolare, dovrebbe disporre di tutte le ultime innovazioni sviluppate da BMW per le sue BEV. Il debutto della nuova BMW X5 sarebbe atteso nel 2027. Nel corso dei prossimi mesi dovrebbero arrivare maggiori novità.