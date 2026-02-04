La nuova BMW X5 ancora su strada, torna a farsi vedere | Foto spia

BMW sta lavorando al rinnovo della sua gamma che è iniziato con la presentazione della nuova BMW iX3 che ha introdotto ufficialmente lo stile di design Neue Klasse. La casa automobilistica tedesca sta portando avanti lo sviluppo di diversi nuovi modelli tra cui la nuova generazione della X5 che è stata nuovamente intercettata su strada durante una sessione di test. Il muletto ovviamente appare ancora camuffato ma al di sotto del camuffamento le sue forme sono oramai quelle definitive e quindi si possono capire diverse cose di quello che sta arrivando.

UN FRONTALE TUTTO NUOVO

Le forme continueranno ad essere massicce ma il nuovo linguaggio di design Neue Klasse porterà ad un profondo ripensamento del frontale. Insomma, come già visto sulla nuova iX3 non troveremo più una griglia a doppio rene di grandi dimensioni. Al suo posto, una soluzione più minimalista che richiama le BMW del passato. Detto questo, la prossima BMW X5 non sarà semplicemente una versione più grande della nuova iX3, potendo contare su alcuni elementi specifici come gruppi ottici posteriori dalle forme differenti. Il modello protagonista delle foto spia si caratterizzava anche per la presenza di 4 terminali di scarico al posteriore, due per lato. Dettaglio che fa pensare che possa trattarsi di una versione top di gamma, forse equipaggiata con un V8 biturbo di 4,4 litri. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

Per quanto riguarda l’abitacolo, le nuove foto spia non lo mostrano. Tuttavia in passato era stato possibile intravede le novità degli interni che hanno permesso di appurare che anche la prossima generazione della BMW X5 disporrà del sistema Panoramic iDrive. Niente classica strumentazione digitale e al suo posto il BMW Panoramic Vision che proietterà le informazioni di guida lungo tutta la larghezza del parabrezza, da un montante anteriore all’altro. Ci sarà comunque un ampio display centrale per il sistema infotainment.

ANCHE FUEL CELL

Per quanto riguarda le motorizzazioni, sappiamo che la nuova BMW X5 dovrebbe essere proposta sia con unità endotermiche, anche ibride, e sia 100% elettriche. Dettagli precisi non ce ne sono ma in un secondo momento e cioè nel 2028 BMW porterà al debutto una versione dotata di un powertrain Fuel Cell a idrogeno. Per BMW vale ancora la pena di investire in questa tecnologia. Il debutto della nuova BMW X5? Tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Non rimane che attendere ulteriori novità.