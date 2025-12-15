BMW X5 cambia volto nel 2027 con il design Neue Klasse: un render la immagina così

Il 2027 sarà un anno importante per la BMW X5 in quanto sarà completamente rinnovata con l’introduzione di una nuova generazione che la introdurrà nella nuova era Neue Klasse. Anche questo SUV abbraccerà il nuovo corso stilistico che abbiamo visto debuttare per la prima volta sulla nuova BMW iX3. Dunque, niente doppio rene XXL e al suo posto una soluzione molto più discreta. Ma le novità per la nuova BMW X5 non si limiteranno al solo aspetto. In ogni caso, i test su strada stanno andando avanti. Foto spia ne abbiamo viste diverse nel corso degli ultimi mesi e proprio partendo da questi scatti c’è chi si è immaginato come potrebbe essere l’aspetto del SUV, come nel render che proponiamo.

STILE NEUE KLASSE PER LA NUOVA BMW X5

Grazie alle foto spia e a quanto visto sulla nuova BMW iX3 ci si può quindi già fare una buona idea di come potrebbe essere la nuova BMW X5. Rispetto all’attuale modello, quello nuovo presenterà un design radialmente nuovo, soprattutto al livello del frontale. Le novità principali? Doppio rene molto più piccolo che strizza l’occhio ai modelli del passato di casa BMW. Nuovi saranno anche i fari che disporranno di una rinnovata firma luminosa, simile a quella della nuova BMW iX3. Al posteriore, invece, nuovi gruppo ottici a sviluppo orizzontale, più sottili rispetto a quelli dell’attuale modello. Nonostante le forme continueranno ad essere massicce, il nuovo linguaggio di design renderà l’aspetto del SUV più sportiveggiante.

Per quanto riguarda gli interni, anche l’abitacolo sarà completamente rivisto ed arriverà l’innovativo sistema Panoramic iDrive che ha debuttato sempre sulla nuova BMW iX3. Dunque, niente strumentazione digitale e al suo posto il BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni lungo tutta la larghezza del parabrezza, da un montante all’altro. Non mancherà comunque un ampio display centrale per il sistema infotainment che permetterà di gestire la maggior parte delle funzionalità della vettura.

IBRIDO, ELETTRCO E ANCHE FUEL CELL

BMW intende proporre la nuova X5 con un’ampia gamma di motorizzazioni. Il SUV sarà infatti offerto con unità benzina (probabilmente Mild Hybrid), Plug-in ed elettriche. C’è però una novità importante. Infatti, nel 2028 questo modello sarà il primo ad essere proposto anche con un powertrain Fuel Cell ad idrogeno, sviluppato grazie ad una partnership tra BMW e Toyota.