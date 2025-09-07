Nuova BMW iX3, interni e bagagliaio del SUV elettrico

Nuova BMW iX3 ha fatto da poco il suo debutto ufficiale e la si potrà vedere al Salone di Monaco. Sul mercato europeo arriverà, però, solamente nella primavera del 2026. In ogni caso, come da configuratore in Italia i prezzi partono da 69.900 euro. Il nuovo SUV elettrico ha portato al debutto il nuovo linguaggio di design Neue Klasse ma dove ha davvero fatto un importante passo avanti rispetto agli altri modelli del costruttore tedesco è nell’abitacolo dove debuttano alcune soluzioni particolarmente innovative di cui BMW aveva fornito alcune anteprime nel corso dei passati mesi.

NUOVA BMW IX3: LA PLANCIA

Salendo a bordo dellacolpisce immediatamente la nuova plancia con delle inedite soluzioni tecnologiche che in futuro vedremo anche su altri modelli della casa automobilistica tedesca. In particolare, fa il suo debutto il nuovoche secondo il marchio tedesco va a ridefinire l’esperienza utente a bordo delle sue vetture. Di cosa stiamo parlando? Questo nuovo ecosistema digitale è composto da un insieme di elementi che combinati insieme permettono di visualizzare tutte le informazioni delle vettura oltre che di gestirla. Partiamo dalche va a proiettare le informazioni lungo tutta la larghezza del parabrezza, da un montante anteriore all’altro. I contenuti al centro e sul lato del passeggero anteriore possono essere personalizzati in base ai propri gusti ed esigenze, mentre le informazioni di guida più importanti appaiono direttamente all’interno del campo visivo del conducente.C’è poi unche mostra le informazioni integrate sulla navigazione e i sistemi ADAS direttamente nel campo visivo del guidatore. Al centro della plancia è invece collocato il particolaree tecnologia di retroilluminazione a matrice, dedicato alle funzioni dell’infotainment vero e proprio. Infine, il sistema BMW Panoramic Vision include anche ilche dispone di pulsanti che aiutano il guidatore ad interagire con il veicolo grazie all’illuminazione, alla superficie in rilievo e al feedback tattile.

La tecnologia la fa da padrona nella nuova BMW iX3. L’infotainment dispone di una serie di app dedicate anche all’intrattenimento di bordo come Sportify, YouTube e Disney+. Non mancano nemmeno i giochi. Inoltre, attraverso uno store dedicato se ne potranno scaricare di nuove. I comandi fisici sono facilmente accessibili, inclusi quelli per i tergicristalli, gli indicatori di direzione, gli specchietti esterni, il controllo del volume, il selettore delle marce, il freno di stazionamento, le luci di emergenza, il riscaldamento del lunotto posteriore e la funzione di sbrinamento. Altre funzioni sono state ottimizzate per l’uso tramite comandi touch e vocali o tramite il volante multifunzione. Sul tunnel centrale sono presenti il pad per la ricarica wireless degli smartphone ed il portabicchieri. Tra gli optional è presente anche il tetto panoramico per poter offrire una maggiore sensazione di spazio all’interno dell’abitacolo.

BAGAGLIAIO

Nuova BMW iX3 può contare su di un bagagliaio con una capacità di. Abbattendo gli schienali dei sedili posteriori sarà possibile arrivare a disporre di ben. Molto comoda la presenza davanti di un piccolo. In questo piccolo vano possono trovare comodamente posto i cavi per la ricarica del SUV elettrico.