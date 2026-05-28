BMW, si allungano i tempi di consegna: problema con un SUV richiestissimo

Basta un piccolo dettaglio per frenare la catena produttiva anche di un top brand come BMW. L’imprevisto è avvenuto a causa di una insufficienza di cerchi per il SUV elettrico iX1. Ciò sta causando tempi di consegna più lunghi. La carenza in questione riguarda i cerchi in lega da 17 e 18 pollici. A causa di questa mancanza, la produzione del SUV elettrico potrebbe subire dei ritardi a partire dal prossimo mese.

Un disagio inaspettato per i clienti che hanno ordinato vetture con configurazioni specifiche e che dovranno aspettarsi dei tempi di attesa dilatati, con consegne potenzialmente ritardate di diversi mesi. Un problema che negli anni precedenti ha riguardato tanti altri marchi europei incappati nella penuria di microchip. L’industria dell’automotive elettrica continua a mostrarsi vulnerabile nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori ed elementi essenziali.

L’annuncio di BMW

Un portavoce del marchio tedesco, in risposta a una richiesta di informazioni da parte dei colleghi di Auto-motor-und-sport.de, ha sancito: “La BMW iX1 ha riscosso grande successo in Germania sin dal suo lancio. Gli ordini di veicoli nuovi nei primi mesi di quest’anno sono addirittura aumentati significativamente. Di conseguenza, potrebbero esserci delle limitazioni per i popolari cerchi da 17 e 18 pollici, il che potrebbe comportare tempi di consegna leggermente più lunghi".

Ora dovranno gestire la grana quasi come se in BMW non si aspettassero il successo del SUV alla spina. Automobilwoche ha riportato una lettera del responsabile di produzione della Casa dell’Elica ai concessionari, in cui si conferma la disponibilità di cerchi a sufficienza per maggio. BMW sarebbe in contatto con il fornitore, ma ci vorrà del tempo per porre rimedio al problema a partire da giugno. Per ora non è stato stabilito un periodo di attesa preciso.

Soluzioni alternative

Per coloro che non hanno nessuna intenzione di accettare tempi di consegna più lunghi, la possibilità di riconfigurare la propria vettura con cerchi da 19 o addirittura 20 pollici c’è ma comporta delle conseguenze non piacevoli. I cerchi di dimensioni maggiori non solo vantano un prezzo più elevato (tra i 900 e i 3.200 euro), ma riducono anche l’autonomia del veicolo, a causa delle dimensioni maggiori delle mescole.

Con i cerchi standard da 17 pollici, l’autonomia della iX1 risulta di poco superiore ai 500 km, 506 chilometri per l’esattezza, mentre con i cerchi da 20 pollici cala a 492 chilometri. BMW avrebbe dovuto prevedere le richieste e la carenza dei cerchi sta determinando dei problemi inaspettati per una clientela che è solita essere soddisfatta sempre con grande attenzione.