La BMW Serie 1 torna in una veste tutta nuova: il render anticipa le forme

La Casa dell’Elica svelerà la nuova generazione della sua hatchback nel 2028, a distanza di quattro anni dall’ultimo restyling. La quinta serie sarà offerta con motorizzazione sia termica che elettrica, provando ad abbracciare un pubblico ampio e desideroso di una compatta adatta alla città e ad avventurose gite fuori porta.

L’obiettivo di BMW è coinvolgere una clientela giovane sui principali mercati europei con una proposta entry-level di estrema qualità. Nel 2024 è arrivata la quarta serie con la sigla F70 e l’introduzione delle versioni elettrificate non ha aumentato l’appeal. Contro Mercedes, Audi e Volkswagen il marchio bavarese ha un asso nella manica. Mentre la Classe A e l’A2 adotteranno un look più rialzato, la prossima generazione della Serie 1 rimarrà fedele alla sua storica linea hatchback, riprendendo il patrimonio stilistico Neue Klasse, già evidenziato con il SUV iX3 e sulla berlina i3.

Vietato rinnegare il passato

BMW non intende conformarsi a un mercato in rialzo che vede sempre più clienti impossibilitati a scegliere costose nuove generazioni di veicoli. Per il brand teutonico la Serie 1 rimane un punto fermo del listino, nonostante il trend stia andando sempre più nella direzione di crossover e SUV. Nel 2025 ne sono state vendute quasi 200.000 unità in tutto il mondo e il responsabile prodotto Bernd Körber ha annunciato ai colleghi di Autocar che c’è ancora bisogno di una pepata versione hatchback della Serie 1 nella gamma futura.

La Serie 1 continua a essere un modello di successo in mercati chiave come Italia e Francia, secondo Bernd Körber che ha analizzato:

Se si vuole essere un attore globale, bisogna curare i mercati in cui la quota di mercato della Serie 1 è estremamente elevata. Se si vuole mantenere il marchio giovane, se si vuole fidelizzare la clientela all’interno del proprio portafoglio, la Serie 1 è molto importante.

Obiettivo conclamato è continuare il dialogo con le nuove generazioni che amano le compatte, pur rimanendo coerenti con il nuovo indirizzo che ha intrapreso BMW.

Piattaforma dedicata

Nonostante verrà elaborata su una piattaforma specifica per veicoli elettrici, sul piano del design la versione con motore a combustione interna e quella a batteria saranno uguali. Secondo il designer BMW Heilmer, un elemento distintivo “piuttosto importante” tra le diverse linee di modelli saranno le rispettive griglie a doppio rene, le silhouette e le finiture. “BMW ha sempre puntato su questa differenziazione. Non abbiamo mai realizzato una piccola serie che sembrasse una Serie 7 rimpicciolita. Quindi è proprio questa apertura che vogliamo mantenere, per esaltare il carattere specifico di ogni modello. E questo mi entusiasma moltissimo”, ha spiegato la matita della Casa bavarese.

La Serie 1 è stata venduta solo nella versione a cinque porte sin dall’arrivo della terza generazione nel 2020, ma il passaggio a una nuova piattaforma apre la possibilità ad un ritorno all’opzione a tre porte, almeno per quanto concerne la variante 100% elettrica. La struttura base dei veicoli a zero emissioni di sesta generazione è un’architettura a trazione posteriore, mentre la piattaforma con motore a combustione interna è nativamente a trazione anteriore.

La versione termica sotto al cofano potrebbe vantare i motori benzina a tre cilindri da 1,5 litri e a quattro cilindri da 2,0 litri attualmente disponibili. Il video in alto del canale YouTube Theottle ci offre un assaggio delle linee della versione cinque porte. Il render non ci permette di curiosare nell’area interna. L’abitacolo dovrebbe presentare un display touchscreen centrale inclinato da 17,9 pollici e un iDrive panoramico lungo 43,3 pollici al posto del quadro strumenti. Top secret per ora i prezzi.