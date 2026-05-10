Da Londra a Bruges con un solo pieno, la nuova BMW X3 ce l'avrà fatta?

Esiste un’idea di viaggio che appartiene al passato, fatta di frontiere insuperabili e distanze quasi insormontabili. E poi esiste l’impresa moderna, una sfida che trasforma la complessità geografica in un’esperienza differente, più semplice per certi versi, ma altrettanto intrigante. Oggi, la tecnologia è un aspetto dominante, ma non per questo attraversare tre Paesi differenti resta un’avventura facile come bere un bicchiere d’acqua. Questa è la storia di un road trip attraverso il cuore dell’Europa, da Londra a Bruges, a bordo di una BMW X3 da quasi 400 CV. La sfida sta nel coprire la distanza fra queste due distanze con un singolo pieno di carburante. Ce l’avrà fatta? Vediamo.

Il contrasto fra due mondi

Tutto inizia con un paradosso. Per chi è abituato agli spazi del Texas — uno Stato tre volte più grande del Regno Unito dove un viaggio di 17 ore può servire solo a varcare un confine interno — l’Europa appare come un intricato mosaico di culture a portata di mano. Quando due nipoti, una di 16 anni e uno di 11, abituati alle mastodontiche dimensioni delle strade americane, sono arrivati in visita in UK, l’obiettivo era chiaro: dimostrare che un’impresa transfrontaliera può essere compiuta con la massima efficienza in appena un weekend.

La scelta della compagna di viaggio è ricaduta sulla BMW X3 M50. Non un titano ingombrante come quelli che circolano sulle vie a stelle e strisce, che avrebbe reso impossibile muoversi fra i vicoli di Bruges, ma un SUV capace di bilanciare lo spazio interno necessario per quattro persone e i loro bagagli con l’agilità richiesta dal Vecchio Continente. La sfida, come detto, è quella di fare tutto con un singolo pieno di carburante.

La tecnologia aiuta

L’impresa ha preso il via imboccando il LeShuttle, il cordone ombelicale che rende il passaggio dal Regno Unito alla Francia un’operazione semplice e immediata. A differenza delle traversate di una volta. Appena sbarcati sul continente, i 393 CV del motore M50 hanno trasformato le autostrade francesi e belga in un nastro d’asfalto percorso senza alcun minimo sforzo.

Tuttavia, la vera forza del SUV bavarese è stata la sua ergonomia, al pari della tecnologia: mentre il bagagliaio ospitava senza fatica tutto il necessario, i sedili posteriori si trasformavano in un hub tecnologico. Porte di ricarica sempre attive per smartphone, iPad e console hanno garantito che la “generazione digitale” a bordo rimanesse connessa, mentre piccoli vani portaoggetti diventavano il nascondiglio perfetto per le scorte di cioccolato belga.

Efficienza sorprendente

Il vero senso dell’impresa è stato raggiunto tra i ciottoli di Bruges. Qui, la BMW X3 ha dovuto affrontare la prova più dura: un parcheggio sotterraneo talmente stretto da far lavorare i sensori a pieno regime. In quel momento di tensione, i sedili anteriori ventilati sono stati l’alleato invisibile che ha mantenuto il conducente lucido e fresco durante le manovre millimetriche. Nonostante le sospensioni irrigidite tipiche del DNA sportivo BMW, il comfort sui pavé storici è rimasto eccellente, permettendo ai passeggeri di godersi la ricca storia europea, un elemento che negli sterminati spazi del Texas è merce rara.

L’ultimo atto di questa moderna avventura ha toccato i Paesi Bassi, tra mulini a vento e strade pianeggianti, prima di puntare di nuovo verso casa. Il dato che ha sancito il successo dell’impresa è stato però quello impresso sul computer di bordo: una media di circa 16 km/l.

Tre nazioni visitate, centinaia di chilometri percorsi e un solo pieno di carburante utilizzato. Questa è la definizione di impresa moderna secondo BMW: un veicolo che è “abbastanza grande per quasi tutto ciò di cui potresti aver bisogno, senza che le sue dimensioni creino compromessi”. Un viaggio che ha unito la potenza di una sportiva, la praticità di una familiare e l’efficienza di un’auto del futuro, come ha raccontato James Attwood di Autocar.