Addio ad Alex Zanardi, simbolo di resilienza e leggenda dello sport

Alex Zanardi aveva 59 anni, a dare notizia della sua scomparsa è stata BMW Motorsport, che ha espresso profondo dolore per la perdita di uno dei volti più rappresentativi della propria storia recente, non solo come pilota ma come uomo e simbolo universale di resilienza.

Nel comunicato ufficiale, il gruppo ha ricordato Zanardi come “un grande sportivo e un esempio per tutti”, sottolineando il legame che andava ben oltre la collaborazione professionale. Per anni, infatti, Zanardi è stato ambasciatore del marchio BMW, incarnando valori come determinazione, coraggio e capacità di rialzarsi anche nelle condizioni più difficili.

Una carriera oltre i limiti

La storia sportiva di Zanardi è nota per essere una delle più straordinarie nel panorama internazionale. Dopo i successi nelle competizioni automobilistiche, tra cui la CART negli Stati Uniti, la sua vita cambiò radicalmente in seguito al grave incidente del 2001, che gli costò entrambe le gambe. Da quel momento, però, iniziò una seconda carriera ancora più incredibile.

Con una forza di volontà fuori dal comune, Zanardi tornò a gareggiare, sostenuto anche da BMW che sviluppò soluzioni tecniche innovative per permettergli di guidare senza protesi. Emblematico il progetto sulla BMW M4 DTM, modificata appositamente per consentirgli di competere ad altissimi livelli nonostante la disabilità. Parallelamente, si affermò anche nel paraciclismo, conquistando medaglie paralimpiche e diventando un punto di riferimento mondiale nello sport paralimpico.

Il ruolo di ambasciatore e il messaggio durante la pandemia

Oltre alle imprese sportive, BMW ha voluto ricordare il contributo umano e comunicativo di Zanardi. Durante il difficile periodo della pandemia nel 2020, fu protagonista della campagna #InsiemePerRipartire, lanciando un videomessaggio che invitava alla speranza e alla solidarietà. Parole semplici ma potenti, che riflettevano la sua filosofia di vita: affrontare ogni ostacolo con determinazione e guardare avanti, sempre.

Un’eredità che va oltre lo sport

La scomparsa di Zanardi lascia un vuoto profondo non solo nel mondo dei motori, ma in tutta la società civile. La sua figura ha superato i confini dello sport, diventando simbolo universale di resilienza, inclusione e dignità. BMW, nel suo messaggio, ha parlato di “un membro della famiglia”, a testimonianza di un legame autentico costruito negli anni. Ma il cordoglio è globale: tifosi, atleti e istituzioni di tutto il mondo si uniscono nel ricordo di un uomo che ha saputo trasformare la sofferenza in forza e la sfida in esempio. Alex Zanardi non è stato soltanto un campione. È stato, e continuerà a essere, una lezione vivente di cosa significhi non arrendersi mai.