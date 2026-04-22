Nuova BMW Serie 7, l'ammiraglia è tutta da scoprire: al vertice del lusso

L’attesa per la nuova grande ammiraglia del colosso bavarese è terminata: la settima generazione della BMW Serie 7 fa il suo debutto ufficiale, presentandosi come una vettura moderna, sofisticata e pronta a far discutere per le sue scelte estetiche audaci. Nonostante il design possa polarizzare le opinioni, questo modello mette tutti d’accordo su un aspetto fondamentale: il livello di lusso e tecnologia a bordo è senza precedenti, integrando per la prima volta le innovazioni pionieristiche della Neue Klasse in una berlina di questo segmento.

Un design monolitico

Esteticamente, la nuova Serie 7 rompe con il passato adottando un linguaggio di design monolitico e superfici ridotte, volto a enfatizzare una presenza visiva imponente. Il frontale è caratterizzato dalla nuova calandra BMW Iconic Glow e da fari minimalisti realizzati in cristallo, che ne facilitano il riconoscimento immediato.

Per la prima volta a livello mondiale, BMW introduce la verniciatura Individual Dual-Finish, una finitura bicolore che testimonia l’alto livello di artigianalità e sofisticazione tecnologica raggiunto dal brand. Il profilo laterale è pulito, mentre la parte posteriore presenta gruppi ottici sottili e forme estremamente lineari.

Tecnologia da cinema e comfort “Executive Lounge"

L’abitacolo è stato progettato per essere un connubio tra materiali di pregio (pelle, legno, cristallo e metallo) e un’esperienza digitale estesa. Tra le dotazioni principali spiccano:

BMW Panoramic iDrive: al debutto insieme al BMW Passenger Screen , offre un’interfaccia fluida basata sul sistema operativo BMW Operating System X;

al debutto insieme al , offre un’interfaccia fluida basata sul sistema operativo BMW Operating System X; BMW Theatre Screen: un enorme schermo posteriore che offre streaming in 8K , gaming e videochiamate, trasformando la zona passeggeri in una sala cinematografica itinerante;

un enorme schermo posteriore che offre streaming in , gaming e videochiamate, trasformando la zona passeggeri in una sala cinematografica itinerante; sistema Audio Bowers & Wilkins: supportato dalla tecnologia Dolby Atmos per un’immersione sonora totale.

Inoltre, sono disponibili sedili ergonomici e l’opzione Executive Lounge per chi desidera il massimo relax durante i viaggi con autista. Infine, il sistema Motorway Assistant permette la guida a mani libere fino a una velocità di 130 km/h su diverse autostrade europee.

Motorizzazioni e specifiche tecniche

BMW ha adottato una strategia di “apertura tecnologica", offrendo un’ampia gamma di propulsori per soddisfare le diverse esigenze globali. La versione 100% elettrica rappresenta il vertice tecnico della gamma, utilizzando la sesta generazione della tecnologia BMW eDrive. Grazie all’impiego di innovative celle cilindriche, l’autonomia è stata significativamente incrementata, superando ora i 720 chilometri (447 miglia) secondo il ciclo WLTP. Inoltre, questo modernissimo veicolo include soluzioni di ricarica intelligenti con pianificazione del percorso ottimizzata e recupero adattativo dell’energia.

Oltre all’elettrico, la gamma comprende unità termiche efficienti e soluzioni elettrifiche:

mild Hybrid 48V: disponibile sui modelli BMW 740d xDrive e sulla nuova BMW 740 xDrive;

disponibile sui modelli e sulla nuova ibridi Plug-in: sono previste due potenti varianti plug-in hybrid che combinano il motore a scoppio con la trazione elettrica per massimizzare prestazioni ed efficienza;

sono previste due potenti varianti plug-in hybrid che combinano il motore a scoppio con la trazione elettrica per massimizzare prestazioni ed efficienza; versioni M Performance: per chi cerca la massima sportività, sono disponibili tre modelli firmati BMW M, caratterizzati da tarature specifiche e un design dedicato.

Dinamica di guida e telaio

Il piacere di guida è garantito da una tecnologia del telaio all’avanguardia. Ci sono sospensioni pneumatiche adattive, presenti di serie su entrambi gli assi con quattro ammortizzatori a controllo elettronico, poi, l’Integral Active Steering, disponibile come opzione per migliorare agilità e comfort, anche in combinazione con la stabilizzazione antirollio.

Disponibile anche l’intelligenza artificiale che interviene nei sistemi di assistenza come il Motorway Assistant, il quale permette la guida a mani libere fino a 130 km/h in diversi mercati europei

Disponibilità e mercato

Tutte le varianti della Serie 7 saranno prodotte su un’unica linea di montaggio nello stabilimento di Dingolfing, in Baviera. La produzione e il lancio sul mercato mondiale sono previsti a partire da luglio 2026. Per le figure di stato o esigenze particolari, è prevista anche la versione BMW 7 Series Protection, dotata di blindatura certificata VR9.